Минпромторг уточнил порядок передачи информации маркетплейсами в систему маркировки

Кроме того, постановление совершенствует порядок передачи информации в ГИС ТМ для участников государственных и муниципальных закупок.

«Теперь сведения о выводе товаров из оборота можно будет предоставлять через ЕИС в сфере закупок», — добавили в Минпромторге.

В начале марта сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Кроме того, в Совете Федерации поделились инициативой создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары.

Фото: Ринат Васбеев

Коблова Дина

pharmvestnik