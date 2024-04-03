Россия и Китай будут совместно развивать медицинские атомные технологии

«Росатом» будет развивать медицинские атомные технологии совместно с партнерами из Китая. Об этом «Технологии здоровья» (дивизион «Росатома») и китайские компании China Isotope & Radiation Corporation, CNNC Medical Industry Co. договорились на полях форума «Атомэкспо-2024», сообщает ТАСС.

Особое внимание планируется уделить взаимодействию в вопросах диагностики и лечения онкозаболеваний с использованием технологий мирного атома. Так, стороны намерены совместно реализовывать проекты по разработке и производству радиофармпрепаратов, разработкам в области оборудования для ядерной медицины, по подготовке кадров для медцентров и радиофармпредприятий, а также по созданию объектов медицинской инфраструктуры.

Кроме того, АО «Русатом Сервис» и китайская компания CNNC подписали контракт на сервисную поддержку четырех энергоблоков Тяньваньской АЭС. Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества.

В ходе «Атомэкспо-2024» также были достигнуты соглашения о реализации совместных проектов в области ядерных технологий в медицине, в том числе для лечения онкологических заболеваний, с Венгрией и Сербией. Уже запланированы совместные шаги в этом направлении – так, в 2025 году в Сербии при содействии российской госкорпорации «Росатом» должно начаться строительство центра по исследованиям мирного атома.

«Сербия не использует ядерную энергию, однако она достигла серьезных успехов в области ядерной медицины, и поскольку Венгрия является региональным лидером в области борьбы с онкологическими заболеваниями, а Россия – мировым лидером в применении ядерных технологий в медицине, мы договорились о трехстороннем венгеро-сербско-российском сотрудничестве», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

gxpnews