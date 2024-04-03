FDA одобрило Vafseo для лечения анемии при хронической болезни почек

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Vafseo (вададустат) от Akebia Therapeutics для лечения анемии, вызванной хронической болезнью почек (ХБП) у взрослых, находящихся на диализе в течение как минимум трех месяцев. Пероральный препарат, принимаемый один раз в день, представляет собой ингибитор пролилгидроксилазы, индуцируемый гипоксией и предназначенный для запуска естественной реакции организма на низкий уровень кислорода и стимуляции выработки эритропоэтина.

Vafseo доступен в Японии с 2020 года – данные о применении препарата в этой стране в том числе стали основанием для его одобрения FDA. По данным американских СМИ, стратегия Akebia заключается в том, чтобы сделать пероральный Vafseo новым стандартом помощи для взрослых пациентов, находящихся на диализе. «После одобрения Vafseo в США мы с гордостью предоставляем альтернативный вариант лечения для сотен тысяч американцев, находящихся на диализе, у которых диагностирована анемия из-за ХБП», – говорит генеральный директор Akebia Джон Батлер.

В октябре 2023 года, напомним, FDA одобрило препарат Xphozah (тенапанор) от американской Ardelyx в качестве дополнительной терапии для пациентов с ХБП на диализе и не отвечающих на прием фосфатбиндеров. Установлено, что препарат снижает уровень фосфатов в сыворотке крови путем блокирования его абсорбции. Кроме того, в декабре 2023 года компания Calliditas Therapeutics получила полное одобрение FDA для своего перорального лексредства с замедленным высвобождением действующего вещества – Tarpeyo – в качестве препарата для лечения хронического аутоиммунного заболевания почек.

gxpnews