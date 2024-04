Правительство утвердило правила обращения и выдачи разрешений на производство БМКП Закупка лекарств от гепатита С будет проходить через госпрограмму развития здравоохранения » Прокуроры ЕС начали расследование коррупции при заключении сделки с Pfizer Прокуроры ЕС начали проверку причастности главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к коррупционной деятельности, связанной с закупкой вакцин от COVID-19 у компании Pfizer. Подозрения вызваны сообщениями, утверждающими, что переговоры с фармацевтическим гигантом велись через СМС-сообщения. А согласование контракта происходило до появления результатов клинических испытаний препарата. Прокуратура Европейского союза (ЕС) начала расследование в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, подозреваемой в коррупционной деятельности. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя прокуратуры города Льеж, в которую подал иск бельгийский лоббист Фредерик Бальдан. Поводом для расследования стали закупки Евросоюзом почти 2 млрд доз вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Утверждается, что глава ЕК вела переговоры о положениях многомиллиардной сделки с генеральным директором фармгиганта Альбером Бурлой через текстовые сообщения. Согласование контракта происходило до появления результатов клинических испытаний препарата. ЕК отказалась раскрывать содержание переписки. Согласно документам, следователи из Европейской прокуратуры рассматривают причастность фон дер Ляйен к «вмешательству в государственные функции, удалении СМС-сообщений, коррупции и конфликте интересов». Тем не менее обвинения в адрес главы Еврокомиссии пока не были предъявлены. О переписке и телефонных разговорах Урсулы фон дер Ляйен с главой фармацевтической компании перед подписанием сделки The New York Times писала еще в 2021 году. Содержанием СМС заинтересовалась европейский омбудсмен Эмили О’Райли, сообщало агентство Politico. Однако в ответ на запрос ЕК заявила, что руководители обменивались «исчезающими» сообщениями. К иску присоединились также власти Венгрии и Польши, подавшие жалобу в адрес фон дер Ляйен из-за ведения ей переговоров c Pfizer по вакцинам. При этом польское правительство находится в процессе отзыва своего ходатайства после победы на выборах Дональда Туска, выступающего в поддержку ЕС. С начала 2021 года ЕК подписала ряд договоров о поставках более 3 млрд доз вакцин с шестью западными производителями. Контракт с Pfizer на 20 млрд евро (21,5 млрд долл.) был заключен первым.

