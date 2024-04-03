Индийская компания запустит на Сахалине локализованное производство медицинских расходников
Индийская компания создаст производство медицинских расходников и средств личной гигиены на Сахалине. Индийский бизнес рассматривает вопрос запуска полноценного фармацевтического производства в регионе.
В Южно-Сахалинске в ноябре этого года планируется запустить локализованное производство подгузников и медицинских расходников. Губернатор Валерий Лимаренко заключил соглашение с индийской компанией PSK Biotech Private Limited, сообщает пресс-служба региона. Проект позволит снизить зависимость Сахалина от завозных технических средств реабилитации и сократить сроки их предоставления инвалидам.
Стороны тогда договорились о налаживании прямого сотрудничества между фармацевтическими компаниями республики и островным регионом. В дальнейшем индийский бизнес рассматривает вопрос запуска полноценного фармацевтического производства на Сахалине.
«Сахалин, учитывая его кадровый и логистический потенциал, может выступать как плацдарм для индийского фармацевтического бизнеса для выхода на дальневосточный и российский рынок. Это органично увязывается с нашей стратегией развития портов и авиационного транспорта», – отметил губернатор.
«Наш основной фокус – в области производства средств личной гигиены, а также производство ветеринарных препаратов. Также в нашей компании есть департамент, занимающийся IT-технологиями, которые применяются, главным образом, в медицине. Это могло бы стать еще одним направлением нашего сотрудничества с Сахалинской областью. Мы намерены прийти в регион надолго», – сказал директор по развитию бизнеса компании PSK Biotech Прабинд Сингх.
|В 2023 году Индия стала крупнейшим зарубежным поставщиком лекарств в Россию. На российский рынок поступило 293,9 млн упак. индийских лекарств, что почти на 3% больше, чем в 2022 году. По этому показателю Индия обогнала Германию.
В январе в Минвостокразвития заявили, что две индийские компании заинтересованы в запуске производства на территории России. Речь идет о Torrent Pharmaceuticals и Cadila Pharmaceuticals, которые рассматривают возможность открыть площадки в Архангельске и на Сахалине соответственно.
В ноябре 2023 года сообщалось, что у индийской Jodas Expoim не получается согласовать строительство завода на юге Москвы. Ей уже в четвертый раз отказывает в этом Москомархитектура. Компания обратилась с письмом к мэру столицы с просьбой ускорить процесс.
Фото: sakhalin.gov.ru
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