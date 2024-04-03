Индийская компания запустит на Сахалине локализованное производство медицинских расходников

Индийская компания создаст производство медицинских расходников и средств личной гигиены на Сахалине. Индийский бизнес рассматривает вопрос запуска полноценного фармацевтического производства в регионе.

В Южно-Сахалинске в ноябре этого года планируется запустить локализованное производство подгузников и медицинских расходников. Губернатор Валерий Лимаренко заключил соглашение с индийской компанией PSK Biotech Private Limited, сообщает пресс-служба региона. Проект позволит снизить зависимость Сахалина от завозных технических средств реабилитации и сократить сроки их предоставления инвалидам.

Стороны тогда договорились о налаживании прямого сотрудничества между фармацевтическими компаниями республики и островным регионом. В дальнейшем индийский бизнес рассматривает вопрос запуска полноценного фармацевтического производства на Сахалине.

«Сахалин, учитывая его кадровый и логистический потенциал, может выступать как плацдарм для индийского фармацевтического бизнеса для выхода на дальневосточный и российский рынок. Это органично увязывается с нашей стратегией развития портов и авиационного транспорта», – отметил губернатор.