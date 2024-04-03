Препарат «Зепозия» от BMS оказался неэффективен против болезни Крона

Bristol-Myers Squibb (BMS) не удалось расширить сферу применения препарата «Зепозия», одобренного в ряде стран, в том числе в России, для лечения необычного дуэта заболеваний: рассеянного склероза и язвенного колита. Американская компания проводила исследования, намереваясь зарегистрировать его также для борьбы с болезнью Крона.

Эксперимент, в котором приняли участие 600 человек, закончился неудачей: по данным компании, первоначальный анализ результатов индукционного исследования показал, что препарат не достиг первичной конечной точки – клинической ремиссии на 12-й неделе. BMS не предоставила подробных данных.

«Сохраняется высокая неудовлетворенная медицинская потребность в новых методах лечения болезни Крона, которые позволят большему числу пациентов облегчить симптомы и добиться ремиссии», – заявил в своем релизе Роланд Чен, доктор медицины, руководитель отдела иммунологии, сердечно-сосудистых и нейронаучных разработок BMS.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выдал российской Biocad разрешение на проведение клинического исследования препарата против болезни Крона и язвенного колита. На первом этапе исследователи намерены установить терапевтическую дозу препарата, а ее эффективность и безопасность будут оценены в рамках второй и третьей фазы.

Кроме того, в прошлом месяце компания поделилась результатами клинического исследования второй фазы BCD-180, который, как утверждают в компании, может стать первым в мире препаратом, способным остановить развитие болезни Бехтерева, или анкилозирующего спондилита. В отличие от существующих одобренных вариантов лечения болезни Бехтерева, его действие точечно направлено на начальное звено иммуновоспалительного процесса, а не на устранение его последствий.

gxpnews