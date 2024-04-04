XIII Международный фармацевтический форум PharmPRO состоится 18 апреля в Москве Компания Фармстандарт объявила о начале поставок фактора свертывания крови VIII » ВОЗ присвоила препарату BIOCAD международное непатентованное наименование Всемирная организация здравоохранения присвоила оригинальному препарату компании BIOCAD – BCD-180, предназначенному для терапии рентгенологического аксиального спондилоартрита (р-аксСпА, болезнь Бехтерева), международное непатентованное наименование (МНН) сенипрутуг (seniprutug). Об этом сообщила пресс-служба компании. В сообщении уточняется что, это первый в классе препарат на основе моноклональных антител, потенциально способствующий торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования р-аксСпА. Инновационный препарат разработан компанией BIOCAD совместно с группой ученых РНИМУ им. Н. И. Пирогова под руководством доктора биологических наук, академика РАН Сергея Лукьянова. Механизм действия разработки уникален и не имеет аналогов в мире. pharmprom