XIII Международный фармацевтический форум PharmPRO состоится 18 апреля в Москве

18 апреля в Holiday Inn Moscow Sokolniki состоится XIII Международный фармацевтический форум PharmPRO-2024. Ежегодно на его территории собирается более 400 представителей различных подразделений фармацевтических компаний.

Форум PharmPRO является площадкой для обмена лучшими практиками и живого общения между производителями лекарств, их поставщиками, отраслевыми экспертами, представителями власти и другими участниками фармацевтического рынка.

Необходимость обеспечения лекарственного суверенитета России диктует фармацевтической отрасли новые задачи. Чтобы их решать, нужно ориентироваться в трендах индустрии, работать над повышением эффективности производства и качества препаратов, разрешать кадровые проблемы, укреплять партнерские связи и заручиться поддержкой государства.

Поэтому в рамках пленарной сессии участники обсудят вопросы, связанные с различными тенденциями: нехваткой кадров на производстве и привлечением молодежи на фармзаводы, переходом от экспериментов к реальному применению (в рамках цифровизации системы здравоохранения) и многим другим.

Традиционно будут обсуждаться тренды в сфере продажи лекарств и биологически активных добавок (БАД) к пище. Аналитика от экспертов и обозначенная проблематика позволят представителям различных подразделений фармкомпаний увидеть целостную картину происходящего в отрасли и понять тенденции, влияющие на задачи каждого.

В 2024 году участников форума также ожидает обширная программа тематических мастер-классов и деловых игр. Здесь специалисты различных направлений смогут погрузиться в свою тематику. В программе форума запланированы спецсессии для руководителей ключевых подразделений фармкомпаний, сотрудников ООК и ОКК, производственных подразделений, представителей, коммерческих департаментов, e-com и отделов продаж, специалистов по регистрации. Отдельная спецсессия предусмотрена и для сотрудников отделов по работе с персоналом.

Новинкой деловой программы станет сессия для производителей парафармацевтической продукции – БАД к пище. Ее участники обсудят ситуацию внутри этого важнейшего сегмента фармрынка.

Представители фармацевтических производств, дистрибьюторов, лекарственных препаратов и БАД участвуют в мероприятии бесплатно.

Ознакомиться с программой форума и получить персональное приглашение можно на сайте сообщества PharmPRO.

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