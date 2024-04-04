Почему растет востребованность профессии бизнес-аналитика в фарминдустрии

Современную фармкомпанию невозможно представить без отдела бизнес-аналитики, который помогает снизить операционные расходы и найти возможности для развития. Специалисты в этой области высоко ценятся на рынке труда.

Аналитика данных охватывает несколько функций – исследование рынка, стратегическое планирование, коммерческую эффективность, CRM, диджитал-маркетинг и непосредственно анализ данных. В больших компаниях эти функции разделены между отделами и рабочими группами внутри направлений «Коммерческая эффективность» или «Эффективность продаж», но в небольших проектах со штатом отдела продаж в 50-100 человек все эти задачи могут находиться в ведении одного человека.

Работа бизнес-аналитика напрямую зависит от того, какие данные и в каком объеме собирает компания, насколько они влияют на бизнес-процессы. То есть поставленные перед специалистом задачи будут диктоваться тем, насколько зрелой в области принятия решений (Data-Driven Maturity Model) является компания. На ранних этапах зрелости бизнесы работают над аналитическими задачами в режиме ad-hoc (от случая к случаю. – Прим. ред.) и только начинают собирать и структурировать отдельные блоки информации. Крупные международные корпорации же могут использовать ИИ и большие данные на высшем уровне для создания и улучшения стратегии развития всей компании. В таких корпорациях культура принятия решений, основанная на данных, полностью интегрирована во все процессы организации.

В фармацевтической отрасли тоже встречаются разные игроки, но если компания нацелена на инновации и, соответственно, вкладывает до 30% от товарооборота в науку, исследования и разработку препаратов, то перед ней встает необходимость скорейшего возврата этих инвестиций. И бизнес-аналитик будет играть важную роль в этом процессе. Одной из приоритетных задач для него будет поиск возможностей для роста компании. Для этого он должен ориентироваться в бизнес-модели фармкомпании, видеть большую картину и понимать, как его исследования – отчеты, статистика, собранная big data, – могут улучшить стратегию всей компании и вывести ее на новый уровень роста.

Особенности профессии диктует и сама специфика продукта. Во-первых, это ощущение значимости своей деятельности. Ты понимаешь, что результаты твоей работы не просто приносят прибыль компании, но и вносят вклад в лечение пациентов и улучшение качества их жизни. Для фармкомпаний социальная ответственность, ценности и соблюдение комплаенса – неотъемлемая часть бизнеса. Это становится важным мотивационным драйвером. Во-вторых, работа с препаратами означает постоянное погружение в вопросы медицины и здравоохранения. Хотя аналитики работают с цифрами и статистикой, им все равно требуется понимание того, как разрабатываются препараты, как они действуют на организм и то, какой путь проходит пациент для получения лекарственного средства. Если будущего аналитика интересует наука, биология и медицина, то ему точно подойдет работа в этой индустрии.

Могу дать рекомендацию выпускникам: развивайте hard skills, демонстрируйте готовность к обучению и росту, проявляйте интерес к медицине. Большие корпорации любят развивать кадры внутри организации, они заинтересованы в обучении и продвижении сотрудников. И начать свой карьерный трек сразу после университета со стажировки или junior-позиции в большой фармкомпании – перспективный вариант. Компании ищут молодых, гибких специалистов с живым умом и умением свободно коммуницировать. Конечно, важны аналитические способности, умение превращать большие данные в понятные для бизнеса инсайты.

Что касается образования, то в аналитиков берут выпускников различных направлений, но обязательное условие – хорошее знание статистики, математических методов в экономике. Кроме того, знания маркетинга, а также пройденные курсы по Excel, Python и SQL могут значительно повысить шансы получить вакантное место. На собеседовании важно показать, что вы следите за диджитал-трендами и изменениями в области цифровой трансформации. Вне зависимости от размера задач, которые ставят перед сотрудником, его умение следить за последними новостями из мира бизнес-аналитики, data science и BI-платформ – необходимое качество. Именно hard skills будут ключевыми при отборе на эту позицию.

Наличие базовых знаний о медицине – важное преимущество для тех, кто рассматривает для себя вакансии в фармкомпаниях. Это не значит, что сотрудникам необходимо иметь дополнительное медицинское образование, но без понимания механизмов работы сферы здравоохранения, без знания нозологий, находящихся в фокусе компании, последних разработок и клинических исследований в этих нозологиях делать какие-то выводы и анализировать область будет сложно. Кроме того, в работе аналитику будет необходимо общаться с продакт-менеджерами и медицинскими советниками. А для этого важно говорить с ними на одном языке, чтобы не упустить важную информацию.

Более опытным кандидатам не стоит забывать про перспективы перехода в фарму из других индустрий: FMCG или IT-компаний. Бывают случаи, когда компании хантят специалистов на мидл- и сеньорские позиции из других областей. Чаще всего это происходит целенаправленно и связано с необходимостью закрыть определенные задачи, когда требуются сотрудники с другим бэкграундом и экспертизой.

К примеру, для продвижения безрецептурных препаратов часто берут сотрудников из FMCG. Отсутствие жесткого регулирования и массовый объем продаж товаров повседневного спроса позволяют специалистам в этой области накапливать более разнообразные кейсы маркетинговых кампаний и проектов по увеличению продаж. Поэтому сотрудники из этой сферы могут привнести в компанию новые знания и инструменты, которые уже зарекомендовали себя в другой отрасли. Также сотрудников из FMCG могут пригласить на работу, если компания развивает направление e-commerce и проекту необходим опытный специалист в этой области.

Для развития отдела бизнес-аналитики фармкомпании могут искать сотрудников, работающих в банковской сфере, EdTech-стартапах, маркетплейсах и других IT-компаниях, где бизнес-модель опирается на работу с данными. Так как эти компании находятся на высокой ступени включения аналитики больших данных в процесс принятия решений (DMM), то специалисты из этих областей могут принести фармкомпании новые инструменты, в целом выстроить работу отдела и поставить его на нужные рельсы.

Я предсказываю большое будущее бизнес-аналитике в фарминдустрии. Умение использовать большие данные может экономить компании значительные объемы бюджета. И это особенно ценно для фармацевтической отрасли, так как управление сложными производственными структурами, научная деятельность, сопряженная с созданием лекарственных препаратов и их исследованием, поддержание коммерческой эффективности компании требуют много ресурсов. Нет сомнений в том, что бизнес-аналитики будут со временем все выше оцениваться рынком труда.

gxpnews