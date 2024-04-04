В США продолжается дефицит ЛП от диабета и ожирения от Eli Lilly

Два популярных препарата на основе тирзепатида от Eli Lilly – Mounjaro и Zepbound в дозировках 7,5; 10; 12,5 и 15 мг – все еще остаются в дефиците на американском рынке. По данным FDA, перебои с поставками не прекратятся до конца текущего месяца. Ранее предполагалось, что дефицит сохранится до марта.

Причина вызвана постоянно растущим спросом. При этом Mounjaro и Zepbound в меньшей дозировке – 2,5 и 5 мг – числятся в базе данных FDA как доступные. Однако купить их все равно практически невозможно, пишет Fierce Pharma. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что аптеки по всей стране с трудом «удерживают на полках» Zepbound. Он также недоступен на Amazon Pharmacy.

В компании признают «беспрецедентный» спрос на препараты тирзепатида и обещают наладить поставки. В марте Eli Lilly предупредила пациентов о рисках безопасности, связанных с использованием поддельных версий Mounjaro и Zepbound, которые, как было обнаружено, часто содержат бактерии и неизвестные примеси.

В начале 2024 года, напомним, американская Eli Lilly с рыночной стоимостью $595 млрд стала самой дорогой фармкомпанией в мире, обогнав компанию миллиардера Илона Маска Tesla.

«То, что Lilly стала одной из последних компаний, обогнавших Tesla, сигнализирует об изменении аппетита инвесторов. Вместо электромобилей <…> в фаворе все, что связано с потерей веса», – сообщало тогда агентство Bloomberg. По мнению аналитиков, на сегодняшний день максимальный интерес инвесторов вызывают препараты для снижения веса и искусственный интеллект.

gxpnews