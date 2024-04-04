В Московской области за 5,2 млрд рублей создадут импортозамещающие фармпредприятия

В городских округах Черноголовка, Дубна, Королев и Долгопрудный в Московской области построят два завода и еще два модернизируют. На предприятиях будет налажен выпуск импортозамещающей продукции в области медицины и фармацевтики. Суммарный объем инвестиций оценивается в 5,2 млрд рублей, сообщает подмосковное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

На заводах будет создано порядка 800 рабочих мест для жителей Подмосковья. Отмечается, что предприятие на территории Черноголовки планируется запустить уже в нынешнем году. Инвестор получил льготный заем в Фонде развития промышленности (ФРП) РФ на приобретение оборудования.

В министерстве добавили, что компании могут воспользоваться и другими региональными мерами поддержки. Так, в рамках программы «Земля за 1 рубль» предприниматели могут получить в аренду земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют в течение трех лет. В случае успешного запуска предприятия инвестор получает возможность выкупить участок «под заводом» всего за 15% от его кадастровой стоимости.

Программой «Земля за 1 рубль» недавно воспользовалась компания «Технологии биосинтеза» (на 65% принадлежит «Скопинфарму»), которая получила на территории индустриального парка «Нахабино парк» в подмосковном Красногорске участок под строительство предприятия по выпуску специализированного лечебного питания.

Участок на льготных условиях также ранее получила компания «Глобалхимфарм» («дочка» холдинга «Фармстандарт»), но отметилась неэкологичными действиями, устроив там свалку строительных отходов. В конце 2023 года Минэкологии Московской области направило в ее адрес предостережение о недопустимости нарушений.

gxpnews