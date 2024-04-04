«Росатом» поможет Никарагуа в строительстве Центра ядерной медицины

В течение трех лет на территории Никарагуа планируется построить Центр ядерной медицины. Выполнить данную задачу стране поможет российская госкорпорация «Росатом». Об этом сообщил генеральный директор службы здравоохранения Минздрава Никарагуа Оскар Васкес в эфире телеканала Canal 4.

Проект будет реализован в несколько этапов. «По его результатам мы сможем получить самые современные технологии для постановки диагнозов, особенно в области ядерной медицины. <…> Это станет большим шагом вперед благодаря передовым технологиям, поступающим из России», – заявил он.

Для работы в этом центре никарагуанские ученые и технические специалисты пройдут обучение в российских университетах. Кроме того, Россия оснастит центр своим медицинским оборудованием.

Строительство ядерного центра в латиноамериканской стране было анонсировано почти год назад. «Я думаю, что Никарагуа сможет, если будет такой центр создан, превратиться в центр Центральной Америки, производя эти изотопы и оказывая содействие соседним государствам в сфере здравоохранения и сельского хозяйства», – говорил в апреле 2023 года посол РФ в Манагуа Александр Хохоликов.

Напомним: ранее страны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве с целью развития неэнергетического применения атомной энергии в мирных целях, в том числе по подготовке персонала для работы в сфере ядерных технологий.

gxpnews