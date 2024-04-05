Комиссия в сфере принудительного лицензирования начнет работать в России

Межведомственная комиссия по вопросам использования результатов интеллектуальной деятельности без согласия их зарубежных правообладателей начнет работать в России. Орган в сфере принудительного лицензирования будет принимать заявки компаний и готовить соответствующие разрешения. У представителей фарминдустрии инициатива вызывает определенную обеспокоенность.

В России ведется работа по созданию нового органа в сфере принудительного лицензирования — комиссии по вопросам использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление правительства о создании подкомиссии и правилах ее деятельности.

Комиссия будет выполнять две ключевые задачи: рассматривать заявки компаний и готовить разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия патентообладателей. Возглавит подкомиссию министр экономического развития, его заместителем станет другой представитель министерства. В состав органа также войдут представители Минпромторга, ФАС и Роспатента в должности не ниже заместителя руководителя. На заседания могут быть приглашены чиновники профильных ведомств.

Выдавать разрешения будут в исключительных случаях по заявкам компаний, в которых государство или граждане России прямо или косвенно владеют долей от 75%. Патентообладатель должен отказать в использовании прав на свое изобретение или не отвечать на запрос об этом в течение 30 дней.

В предварительном обращении к патентодержателю должны содержаться предложение об условиях использования, информация об изобретении, сведения о наличии у российской компании производственных мощностей для его использования, данные о товарах и услугах, которые планируется производить, и ожидаемом ценообразовании. Проверять заявки Минэкономразвития будет в течение пяти рабочих дней.

В документе также указано, что владельцев патентов, в отношении которых примут такое решение, будут уведомлять в «кратчайший срок» и выплачивать «соразмерную компенсацию». Патентообладатели, отказавшие в предоставлении права использования из-за западных санкций, будут получать возмещения на специальный счет типа «О».

Как сообщил «ФВ» исполнительный директор ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава, инициатива вызывает определенную обеспокоенность в связи с тем, что пока не очевидны критерии, в соответствии с которыми будут приниматься решения об использовании изобретения без согласия патентообладателя в секторе фармацевтики.

«В последнее время некоторые высокопоставленные чиновники в этой связи упоминали отказ производителей оригинальных лекарств снижать цены. При этом большинство таких препаратов включены в перечни, цены по которым регулируются государством. Здесь особо отмечу, что международные фармпроизводители не только продолжают текущие поставки, но и выводят новые инновационные препараты на российский рынок. В этой связи соблюдение интеллектуальных прав является ключевым фактором доступности фармацевтических инноваций для российских пациентов», — поделился Вадим Кукава.