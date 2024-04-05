Мурашко: «Нужно рассчитывать на собственные производственные силы»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ситуации с лекобеспечением в России. По словам чиновника, количество производств в стране выросло за последние годы.

«Всего в России сегодня 555 лицензий выдано фармпроизводителям. И 2023 год стал достаточно успешным. Восемь новых производств открылось именно для производства российских аппаратов», – сказал Михаил Мурашко.

Он напомнил, что больше 70% лекарств на полках российских аптек отечественного производства. По его словам, российские компании не только обеспечивают население необходимыми препаратами, но и разрабатывают и запускают в производство новые лекарства. «Пандемия нас научила тому, что нужно рассчитывать на себя, нужно рассчитывать на собственные производственные силы», – рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Отвечая на вопрос журналиста о поддержке фармбизнеса со стороны государства, министр отметил, что сейчас реализуется сразу несколько таких мероприятий, как финансовая поддержка (реализуется совместно с Минромторгом России). В частности, промышленная ипотека с льготной ставкой в рамках проекта «Продукты на полку». «Это когда препараты, находящиеся под патентной защитой, имеют право разрабатываться. Государство поддерживает эту разработку. Больше 70% лекарств на полках российских аптек отечественного производства», – сказал министр.

Также модернизирована система регистрации лекарственных препаратов. «Существуют специальные регуляторные механизмы, такие так называемые быстрые треки, быстрые пути, когда мы, не снижая требований по качеству безопасности, это ключевое требование к препарату, создаем условия для экспертизы в кратчайшие сроки. Речь не только про лабораторные исследования, но и про инновационные методы», – сказал Михаил Мурашко.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева анонсировала запуск второго перечня лекарств, на разработку которых фармпроизводители могут получить субсидию согласно программе «Продукты на полку».

gxpnews