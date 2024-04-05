Мэр Москвы расширил перечень бесплатных лекарств для лечения ССЗ

Власти города приняли решение о включении ЛП с МНН инклисирана («Сибрава» от Novartis) в перечень бесплатных лекарственных препаратов, предоставляемых москвичам с гиперлипидемией. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. В 2023 году бесплатными препаратами обеспечили свыше 169 тысяч москвичей.
Решение о применении этого лекарства в практике городского здравоохранения было принято по результатам наблюдательного исследования эффективности, проведенного столичным Департаментом здравоохранения в 2023 году.
Программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, действует в Москве с 2020 года и включает препараты по 33 международным непатентованным наименованиям. Лекарства получают пациенты с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, перенесшие инфаркт или инсульт, а также страдающие другими заболеваниями системы кровообращения.
Ранее стало известно, что Москва увеличила объем выпуска лекарств и медизделий на 40,3%.