Производитель спиртосодержащией фармпродукции «Медхимпром» признан банкротом

Промышленная химико-фармацевтическая компания (ПХФК) ОАО «Медхимпром» признана банкротом. В отношении организации введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Василий Смирнов из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». Об этом сообщает портал PROбанкротство.

ОАО «Медхимпром», которое было зарегистрировано в подмосковной Балашихе в начале 1997 года, позиционирует себя как как одного из лидеров в области поставки эфира и растворов этилового спирта. Учредитель организации и глава — Михаил Шибаев — является учредителем еще трех организаций: ООО «Торговля и Производство» (действующее), ООО «Ефремов-Мед», ООО «Ефремов-Фарма» (оба — в процессе ликвидации) и ООО «Энерготех» (ликвидировано); а также руководителем ООО «Медхим-Инвест» и ЗАО «Медхим» (ликвидированы).

Основной вид деятельности у всех компаний, включая действующее ООО «Торговля и Производство», указано «Производство фармацевтических субстанций». Как сообщается в открытых источниках, предприятие «Медхимпром», где велась деятельность, расположено на территории Рошальского химического комбината им. А.А. Косякова в Московской области.

В 2018 году выручка ПХФК ОАО «Медхимпром» составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – 31,4 млн рублей. Тогда же сообщалось о планах дочерней структуры — «Ефремов-Фарма» — построить в Тульской области завод по производству фармсубстанций и завод по производству нитриловых перчаток. В проекты планировалось вложить не менее 2,65 млрд рублей, а соглашение о сотрудничестве с руководством компании тогда подписал губернатор области Алексей Дюмин.

«Создание нового производства – важный проект для моногорода Ефремова. Компания станет одним из первых резидентов созданной в этом году территории опережающего социально-экономического развития», — говорил в 2018 году Дюмин.

В марте 2022 года суд признал «Медхимпром» банкротом и ввел конкурсное производство, однако кредиторы проголосовали за перевод деятельности компании к внешнему управлению. Это решение было утверждено судом в феврале 2023 года. По итогам первого конкурсного производства в реестр были включены требования кредиторов на сумму более 518 млн рублей.

Далее в апреле 2023 года МИФНС №20 по Московской области подала в Арбитражный суд Московской области заявление о взыскании с Михаила Шибаева 840 млн рублей убытков. В сентябре 2023 года внешний управляющий «Медхимпрома» Василий Смирнов подал в Арбитражный суд Московской области заявления о недействительности платежей контрагентам компании на общую сумму более 543,5 млн рублей. Платежи за ПХФК «Медхимпром» совершили ООО «ВЗЭБ», ООО «Кристалзон», ООО «Башспирт и ООО «Пронтофарма». Получателями платежей были ООО «ВЗЭБ», АО «РФК», ОАО Спиртзавод «Бекетовский», АО «Биохим» и АО «ННК».

В октябре того же года Арбитражный суд Московской области взыскал с ООО «Ариес» (Москва) — контролирующего должника лица — 251,6 млн рублей убытков.

gxpnews