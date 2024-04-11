Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов четырех заявочных номинаций конкурса

Стали известны финалисты четырех номинаций конкурса «Платиновая унция». Победители станут известны 18 апреля на онлайн-церемонии награждения.
Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция» объявил финалистов в заявочных номинациях конкурса.
Стали известны финалисты четырех номинаций конкурса «Платиновая унция». Победители станут известны 18 апреля на онлайн-церемонии награждения.
В шорт-лист номинации «Социальный проект» вошли пять проектов от пяти компаний:
- «Круг добрых дел» (ООО «ФК Пульс»)
- «Мама, я здесь, и я остаюсь»: защита недоношенных малышей от РСВ-инфекции (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)
- Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская школа фармацевтов» (АО «МБНПК «Цитомед» и ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России)
- «Молодежь выбирает фарму» (ООО «Биннофарм Групп»)
- «Тревожная кнопка» (ЗАО «Фармфирма Сотекс»)
На звание лучшего бизнеса-проекта по итогам 2023 года претендуют пять финалистов:
- «Импортонезависимость в производстве субстанций» (ООО «ПСК Фарма» в составе ГК «Рус Биофарм»)
- «Курс на расширение» (АО «Вертекс»)
- Разработка спрея для профилактики постковидных грибковых осложнений (СГМУ Минздрава России)
- Создание одного из крупнейших в России Центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза (R&D-центра) (ООО «Биннофарм Групп»)
- Строительство новых терминалов логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» (АО «ЦВ Протек»)
Пятерка финалистов в номинации «Digital-проект года»:
- AptekaMos.ru (ООО «АСофт XXI»)
- КардиоКанон – информационный портал для кардиологов и терапевтов (ЗАО «Канонфарма продакшн»)
- «Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением digital-технологий и ИИ» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)
- ТВ-программа «Здоровье и Люди» (ООО «Фирма «Здоровье»)
- Экспертные ХАБы от SFE&Marketing Excellence Academy (ООО «Фарма и Медикал Рекрутмент»)
В новой в этом году номинации «Маркетинговый проект/Проект по продвижению» на победу претендуют пять проектов от четырех компаний:
- «Гастрозабота» (ООО «Биннофарм Групп»)
- «Кальций важен всем» (ГК «Нижфарм»)
- Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)
- Проект по выводу на рынок гормональных линеек российских препаратов «ДляЖенс» и «ПланиЖенс» (ГК «Фармасинтез»)
- Экспертная эндокринология. Информационный проект для врачей-эндокринологов России (ГК «Нижфарм»)
Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.
Елена Григорьева
pharmvestnik