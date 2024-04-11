Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов четырех заявочных номинаций конкурса

Стали известны финалисты четырех номинаций конкурса «Платиновая унция». Победители станут известны 18 апреля на онлайн-церемонии награждения.

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармотрасли «Платиновая унция» объявил финалистов в заявочных номинациях конкурса.

Стали известны финалисты четырех номинаций конкурса «Платиновая унция». Победители станут известны 18 апреля на онлайн-церемонии награждения.

В шорт-лист номинации «Социальный проект» вошли пять проектов от пяти компаний:

«Круг добрых дел» (ООО «ФК Пульс»)

«Мама, я здесь, и я остаюсь»: защита недоношенных малышей от РСВ-инфекции (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников «Российская школа фармацевтов» (АО «МБНПК «Цитомед» и ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России)

«Молодежь выбирает фарму» (ООО «Биннофарм Групп»)

«Тревожная кнопка» (ЗАО «Фармфирма Сотекс»)

На звание лучшего бизнеса-проекта по итогам 2023 года претендуют пять финалистов:

«Импортонезависимость в производстве субстанций» (ООО «ПСК Фарма» в составе ГК «Рус Биофарм»)

«Курс на расширение» (АО «Вертекс»)

Разработка спрея для профилактики постковидных грибковых осложнений (СГМУ Минздрава России)

Создание одного из крупнейших в России Центра фармацевтической разработки препаратов химического синтеза (R&D-центра) (ООО «Биннофарм Групп»)

Строительство новых терминалов логистического парка «Транссервис» — центрального логистического комплекса ЦВ «Протек» (АО «ЦВ Протек»)

Пятерка финалистов в номинации «Digital-проект года»:

AptekaMos.ru (ООО «АСофт XXI»)

КардиоКанон – информационный портал для кардиологов и терапевтов (ЗАО «Канонфарма продакшн»)

«Повышение осведомленности специалистов здравоохранения о хронических заболеваниях с применением digital-технологий и ИИ» (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)

ТВ-программа «Здоровье и Люди» (ООО «Фирма «Здоровье»)

Экспертные ХАБы от SFE&Marketing Excellence Academy (ООО «Фарма и Медикал Рекрутмент»)

В новой в этом году номинации «Маркетинговый проект/Проект по продвижению» на победу претендуют пять проектов от четырех компаний:

«Гастрозабота» (ООО «Биннофарм Групп»)

«Кальций важен всем» (ГК «Нижфарм»)

Повышение уровня осведомленности врачей непрофильных специальностей о необходимости профилактики и методах лечения НПВП-гастропатий (ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»)

Проект по выводу на рынок гормональных линеек российских препаратов «ДляЖенс» и «ПланиЖенс» (ГК «Фармасинтез»)

Экспертная эндокринология. Информационный проект для врачей-эндокринологов России (ГК «Нижфарм»)

Церемония награждения победителей XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» состоится 18 апреля в онлайн-формате. Трансляция будет доступна на странице конкурса и на сайте pharmvestnik.ru.

Елена Григорьева

pharmvestnik