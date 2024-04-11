Чем обернется для российской фармы появление комиссии по принудительному лицензированию?

Последние два года в фармацевтической отрасли России назревает вопрос об обеспечении доступности жизненно важных лекарств для пациентов: в разных регионах страны регулярно появляются сигналы о нехватке лекарства. Чаще всего проблему удавалось быстро решить, однако ситуация усложнилась с отказом компании Novo Nordisk поставлять семаглутид, внесенный в перечень ЖНВЛП. Достаточно быстро на государственном уровне было принято решение о выдаче российским производителям принудительной лицензии, несмотря на то что патент на семаглутид все еще продолжает действовать.

И хотя данное решение не ново (были редкие прецеденты), событие вызвало большой резонанс в отрасли. Подозрения в возможности расширения данного механизма вскоре оправдались: в феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором потребовал создать при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции подкомиссию, которая займется вопросами использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в целях обеспечения экономической безопасности России.

Чуть позднее, в апреле 2024 года, правительство определило функционал и особенности работы подкомиссии, а также выделило ведомства, представители которых войдут в ее состав. Возглавит подкомиссию министр экономического развития РФ, а также в нее войдут представители Минпромторга, ФАС и Роспатента. Их основные задачи: рассмотрение заявок компаний об использовании изобретений без согласия патентообладателей и подготовка решений на каждую из них. Кроме того, при необходимости на заседания могут быть приглашены чиновники профильных ведомств.

Как отнесутся к данному решению зарубежные производители?

Есть ли у России иной путь обеспечения граждан ЛП без активного применения механизма принудительного лицензирования?

Какие механизмы позволят государственным органам действовать в рамках соблюдения всех международных норм в отношении прав интеллектуальной собственности с одной стороны и обеспечить систему здравоохранения всеми необходимыми препаратами с другой?

Мария Борзова

gxpnews