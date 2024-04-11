СМИ: сотрудники больничных аптек пожаловались президенту на зарплаты

В распоряжении «Новых Известий» оказался список из более чем 700 человек, которые трудятся в должности фармацевта в больничных аптеках из 74 регионов России. Они направили президенту РФ Владимиру Путину коллективное письмо, в котором пожаловались на низкие зарплаты и попросили повлиять на ситуацию. Притом что в отрасли наблюдается дефицит провизоров, их труд оценивается несправедливо, уверены подписанты.

Проблемы c зарплатами у больничных фармацевтов объясняются тем, что они попали в слепую зону законодательства: не имеют тех преференций, которые полагаются медицинским работникам – штатным сотрудникам бюджетных больниц. По информации авторов обращения, за большой объем работы им платят по 20-30 тысяч рублей – на уровне складских работников.

«Зоологи и биологи, эмбриологи и энтомологи имеют право на надбавки и социальные выплаты, потому что по закону они медработники, хотя у них и высшего медицинского образования нет. А мы с пятью годами мединститутов и двумя годами ординатур ни на что не претендуем», – указывают фармацевты.

Подписанты просят внести изменения в Постановление Правительства РФ № 343 от 20 марта 2024 года: в части назначения социальных выплат медицинским работникам добавить «фармацевтических работников медицинских организаций», а также пересмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности аптек медицинских организаций, включая определение статуса фармацевтического работника этих аптек. В частности, предлагается приравнять статус, права и льготы фармацевтического работника медорганизации к статусу, правам и льготам медицинского работника.

gxpnews