РАН: нужно ограничить число институтов для приоритетных научных разработок

Геннадий Красников сообщил, что РАН к настоящему времени сформировала для НИИ 6 тысяч заданий, из них 2,2 тысячи – важные, 3,8 тысячи – «тоже важные, но не первый приоритет». На данный момент институты выбирают для исследований лишь половину из важнейших направлений, а из категории не самых важных организации берут для изучения лишь треть. В результате, по словам Красникова, с одной стороны, появляется большое количество научных публикаций, а с другой – некоторые важные для страны темы остаются неисследованными.

«Поэтому наше предложение следующее. Мы там, где, к примеру, по 50 тем, по 50, 30 институтов, делаем рейтинг, выбираем пять лучших, а остальным, которые не входят в пятерку-шестерку лучших, рекомендуем заняться другой тематикой», – пояснил президент РАН.

Академия намерена предлагать организациям «более глубокое планирование», что позволит им оставаться востребованными, а их научные работы будут соответствовать тематике и названию институтов. Такое решение, резюмировал Красников, поможет более эффективно расходовать бюджетные деньги.

Михаил Мишустин указал на важность увеличения инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские работы и установления приоритета на научные направления, которые дадут максимальный эффект для технологического развития, суверенитета и повышения доходов во все уровни бюджета. «Чтобы они строились на конкурентных решениях, для того чтобы мы могли в мире конкурировать по целому ряду отраслей науки и техники», – сказал премьер.

Геннадий Красников впервые сообщил о разработке нового механизма оценки деятельности научных учреждений в мае 2023 года. Над рейтинговой системой работают специалисты РАН и Министерства науки и высшего образования.

В декабре 2023 года Красников заявил о намерении отменить деление НИИ на категории – их сегментация началась в СССР, принадлежность института к одной из трех категорий влияет на объем финансирования. Тогда же глава РАН отметил, что рейтингование взамен категорирования не будет иметь никаких финансовых последствий для организаций.

Очередное определение категорий НИИ проведено РАН в 2017-2018 годах. В 2018 году к первой категории отнесли не менее 15 институтов, специализирующихся на исследованиях в сфере медицины, ко второй – около 25, к третьей – не менее 8. Среди учреждений первой категории оказались Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт молекулярной генетики РАН, Научный центр неврологии Медико-генетического научного центра и НИИ общей патологии и патофизиологии.