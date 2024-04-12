В Воронеже за 285 млн рублей запустят производство катетеров Фолея

Гендиректор «Каспис Био Тех» Дмитрий Перуцкий сообщил, что организации предстоит слияние с компанией-партнером, которая в течение восьми лет занимается производством и сбытом в России катетеров, – на ее продукцию приходится порядка 25% рынка в стране. Информации о партнере Перуцкий не предоставил, отметив, что у них уже есть регудостоверение на медицинское изделие. Сейчас катетеры выпускают на площадке в Китае.

«Каспис Био Тех» планирует закупать латекс у иностранных партнеров один раз в год в объеме около 80 тонн – этого достаточно для годового производственного цикла. В компании указали, что аналогичный опыт уже есть у отечественных компаний, которые выпускают перчатки из латекса.

Для размещения завода определен земельный участок площадью 1 гектар. Планируется создание 33 рабочих мест. По словам инвестора, средняя заработная плата сотрудников составит порядка 59 тысяч рублей.

«Надо будет выше, потому что на площадке у многих выше зарплата. Найти людей просто будет сложно. Да, средняя зарплата по отрасли около 60 тысяч, но сейчас спрос на персонал высокий. Здесь можно даже не ориентировать на цифры – просто на соседей смотришь и понимаешь, за какие деньги люди приходят работать», – отметил Александр Гусев.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Каспис Био Тех» зарегистрировано в Белгороде в 2022 году. Компания занимается производством медицинских инструментов и оборудования. В январе 2024 года в организации приняли решение сменить место нахождения на Воронежскую область. Компанией в равных долях (по 33,34%) владеют Сергей Локинский, Дмитрий Перуцкий и Сергей Чужинов. Данных о выручке в 2023 году нет, убыток составил 208 тысяч рублей.

ОЭЗ «Центр» создана в декабре 2018 года. Площадь для размещения резидентов составляет 168 гектаров и позволяет разместить до 20 предприятий. С северной стороны ОЭЗ примыкает к индустриальному парку «Масловский».

В январе 2024 депутаты городского парламента Воронежа обсудили с потенциальными инвесторами строительство фармзавода на территории Масловки. Инвестиции в проект оценили в 10 млрд рублей, но название возможного реализатора проекта пока не раскрывают. Произведенную на предприятии продукцию хотят направлять на экспорт. Ежегодно на заводе намерены выпускать порядка 90 млн флаконов препаратов, также возможен выпуск таблетированной продукции.