Финансовым директором «Биннофарм Групп» назначен Хафиз Гафуров

Хафиз Гафуров назначен на должность финансового директора «Биннофарм Групп». На этом посту он сменил Элину Багаутдинову.

Компания «Биннофарм Групп» объявила о назначении на должность финансового директора Хафиза Гафурова. Ранее эту должность с 2020 года занимала Элина Багаутдинова. Он займется реализацией проекта по внедрению единой информационной системы, настройкой платежной инфраструктуры компании, анализом с дальнейшей оптимизацией операционных процессов и развитием финансовой функции.

Ранее Гафуров занимался корпоративными финансами в стекольной отрасли, индустрии бытовой техники и агропромышленном секторе. Имеет обширную экспертизу и опыт работы как в крупных инвестиционных проектах, так и в компаниях в периоды активного роста бизнеса, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Биннофарм Групп»

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