«Артген» вложил еще 40 млн рублей в разработку медизделий для тканевой инженерии

Полученные средства будут направлены на завершение доклинических исследований разрабатываемых изделий, а также на расширение показаний для применения первого продукта для регенерации костной ткани.

Первая разработка «Гистографт» применяется для костной пластики как остеоиндуктивный материал и активно используется в стоматологии для лечения пациентов с повреждением костей. На сайте разработчика говорится, что препарат обеспечивает ускоренное формирование сосудов в зоне операции за счет плазмидной ДНК с геном VEGF – это упрощает и качественно повышает регенерацию костных тканей, сводя к минимуму использование собственной костной ткани пациента.

«Гистографт» прошел регистрацию в 2019 году, в апреле 2020 года началось производство и внедрение препарата в клиническую практику. За четыре года средство использовали для лечения более 3,5 тысячи пациентов.

В январе 2021 года ИСКЧ инвестировал в «Гистографт» 37,7 млн рублей. Процедура привлечения инвестиций прошла в два раунда – 22,7 млн рублей вложил основатель и председатель совета директоров ИСКЧ Артур Исаев, еще 15 млн инвестировал сам ИСКЧ. В период с 2022 по 2023 год ИСКЧ инвестировал еще 50 млн рублей и приобрел контрольную долю в компании. В 2023 году ИСКЧ сменил название на «Артген».

По данным СПАРК-Интерфакс, по состоянию на конец декабря 2023 года долей в 57,73% ООО «Гистографт» владеет ПАО «Артген», 16,9% принадлежит основателю холдинга Артуру Исаеву, еще 16,4% владеет Роман Деев, а 8,95% принадлежат Илье Бозо. В 2023 году компания выручила 5,9 млн рублей, убыток составил 16,3 млн рублей.

Фото: ArtgenBio/Telegram

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