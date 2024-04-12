Vertex получит за 4,9 млрд долл. потенциальный бестселлер против IgA-нефропатии

Vertex заявила о приобретении Alpine Immune за 4,9 млрд долл. Компания получит портфель различных средств для лечения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, в том числе перспективный препарат povetacicept (ALPN-303) от IgA-нефропатии.

Vertex Pharmaceuticals купит разработчика иммунотерапевтических препаратов от Alpine Immune Sciences. Сумма сделки составит 4,9 млрд долл., говорится в пресс-релизе компаний.

Alpine специализируется на лекарственных средствах для лечения онкологических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, а также болезней почек. Основной актив, права на который получит Vertex благодаря приобретению, – препарат povetacicept (ALPN-303).

Он представляет собой двойной антагонист BAFF (фактора активации В-лимфоцитов) и APRIL (лиганда, индуцирующего пролиферацию). Оба белка (APRIL и BAFF) активируют В-лимфоциты, увеличивают их рост и выживание, вызывая тем самым сильный иммунный ответ, который в некоторых случаях ведет к воспалительным процессам в организме. Блокировка действия двух белков с помощью препарата может снизить реакцию иммунной системы и уменьшить возникшее воспаление.

В ходе фазы II клинических испытаний povetacicept продемонстрировал лучшую в своем классе эффективность против IgA-нефропатии. Так называется аутоиммунное заболевание почек, которое может привести к терминальной стадии поражения почек. Болезнь вызвана отложением IgA-иммунных комплексов в почечных клубочках (гломерулах), что приводит к воспалению и повреждению почечных тканей. Сообщается, что фаза III исследований препарата начнется во второй половине 2024 года.

Одобренных лекарственных средств, направленных на устранение причины IgA-нефропатии, нет. В 2023 году FDA одобрило единственное средство для снижения риска потери функции почек при этом заболевании — Tarpeyo (budesonide) компании Calliditas Therapeutics. IgA-нефропатия, известная также как болезнь Берже, является наиболее распространенной причиной первичного (идиопатического) гломерулонефрита во всем мире, от которого страдают около 130 000 человек в США.

Сделку по поглощению Alpine планируется завершить во II квартале этого года. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку.

Alpine была основана в 2015 году и провела публичное размещение своих акций два года спустя, в результате слияния с фармацевтической компанией Nivalis.

Фото: vrtx.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik