РФПИ планирует выпускать в Китае вакцины Центра им. Гамалеи
РФПИ договорился с китайской фармкомпанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных Центром им. Гамалеи. Фонд также сообщил, что инвестировал 3 млрд руб. в создание совместного предприятия по производству инновационных лекарств. Они будут созданы на основе фармкомпонентов, полученных благодаря трансферу между Россией и Китаем.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил договор о партнерстве с китайской фармацевтической компанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявили в пресс-службе РФПИ в преддверии визита президента России в Китай.
Согласно договоренностям, НИЦЭМ сможет открыть в Китае центр исследований, который позволит разработчикам адаптировать препараты и провести дополнительные исследования на месте. По итогам анализа наиболее востребованных направлений терапии будет определен портфель выпускаемых препаратов. Кроме того, в случае необходимости могут быть привлечены и другие партнеры на китайском рынке.
Центр им. Гамалеи разработал вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, партнерство с OncoGenerix открывает возможность для вывода на китайский рынок и других разработок НИЦЭМ, «которые уже зарекомендовали себя в России и обладают значимым экспортным потенциалом».
В пресс-службе РФПИ также сообщили, что фонд совместно с партнерами инвестирует 3 млрд руб. в создание совместного предприятия по производству инновационных лекарств на основе передовых фармкомпонентов, полученных в том числе благодаря трансферу разработок между Россией и Китаем.
Предприятие будет создано на мощностях одного из ведущих отечественных фармацевтических разработчиков и производителей, а конечную лекарственную продукцию планируется выпускать на рынке России и стран ЕАЭС. Для начала планируют сформировать портфель из десяти препаратов. Для потенциального трансфера РФПИ и партнеры уже провели исследования 25 лекарственных молекул нового типа. Первый трансфер разработок ожидается во втором полугодии 2024 года.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik