РФПИ планирует выпускать в Китае вакцины Центра им. Гамалеи

РФПИ договорился с китайской фармкомпанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных Центром им. Гамалеи. Фонд также сообщил, что инвестировал 3 млрд руб. в создание совместного предприятия по производству инновационных лекарств. Они будут созданы на основе фармкомпонентов, полученных благодаря трансферу между Россией и Китаем.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил договор о партнерстве с китайской фармацевтической компанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Об этом объявили в пресс-службе РФПИ в преддверии визита президента России в Китай.

Согласно договоренностям, НИЦЭМ сможет открыть в Китае центр исследований, который позволит разработчикам адаптировать препараты и провести дополнительные исследования на месте. По итогам анализа наиболее востребованных направлений терапии будет определен портфель выпускаемых препаратов. Кроме того, в случае необходимости могут быть привлечены и другие партнеры на китайском рынке.