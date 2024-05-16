АФПЕАЭС опасается рисков при применении национального режима в госзакупках

Представители АФПЕАЭС также выразили мнение, что законопроект о регулировании национального режима при госзакупках, прошедший первое чтение в марте, создает существенные риски. Они отметили важность создания системы преференций, при которой можно применять правило «второй лишний» для отечественных препаратов по отношению к лекарствам иностранного происхождения, входящих в перечень ЖНВЛП. При этом должна сохраняться возможность дополнительно применять ценовую преференцию в размере 15% для российских товаров с более высоким технологическим уровнем локализации производства.

Также замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева в ходе форума сообщила, что Минпромторг будет выращивать стартапы для венчурного фонда «ФармМединновации» с помощью фонда Бортника. Таким образом можно направить на поддержку инноваций и прорывных проектов до 4,5 млрд руб. Фонд Бортника должен взять на себя функцию «венчурного ангела».

«Пока из фонда было поддержано лишь четыре проекта и два в стадии рассмотрении, инвестировано 238 млн руб. Это очень мало. Анализ работы «ФармМединновации» дает не самую эффективную оценку потому, что у фонда довольно строгие стандарты риска и доступа к бюджетному финансированию. По сути он ищет более зрелые проекты, которые как раз и помогут вырастить коллеги», — сказала Приезжева.

Фото: Елена Калиновская

Дина Коблова

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