ЮАР отозвала сиропы от кашля для детей бывшего подразделения J&J

Южноафриканский регулятор сообщил об отзыве сиропов от кашля компании Kenvue, бывшего подразделения J&J. Это произошло после публикации отчета нигерийского регулирующего органа о превышении допустимого уровня содержания диэтиленгликоля в препаратах.

Южноафриканский орган по регулированию товаров медицинского назначения (SAHPRA) отозвал две партии сиропа от кашля для детей Benylin, принадлежавшего ранее компании Johnson & Johnson (J&J). В препарате был обнаружен высокий уровень содержания диэтиленгликоля, говорится в пресс-релизе органа.

Регулятор ЮАР также заявил, что партии медикаментов с токсином были завезены в Эсватини, Руанду, Кению, Танзанию и Нигерию. Власти Кении и Нигерии уже изъяли продукцию из продаж.

Решение об отзыве последовало за публикацией отчета нигерийского регулирующего органа, в котором сообщается о высоком содержании химического соединения в сиропе торговой марки Benylin. Лекарственное средство используется при сенной лихорадке и других аллергических заболеваниях, поражающих верхние дыхательные пути.

Benylin является продуктом компании Kenvue, отделившейся от J&J в прошлом году. Бывшее подразделение фармгиганта ведет собственную работу с африканскими органами здравоохранения. Анализ базы данных по безопасности сиропа, выпущенного в 2021—2024 годах, не выявил каких-либо серьезных побочных эффектов от приема препарата, передает Reuters заявление Kenvue.

Диэтиленгликоль представляет собой химическое соединение, используемое как правило в антифризах, тормозных жидкостях, растворителях, косметических и медицинских препаратах. Опасность вещества заключается в его способности накапливаться в организме и приводить к серьезным последствиям для здоровья. Его употребление в количествах, превышающих установленную норму, может вызывать тошноту, рвоту, головную боль, озноб, острую почечную недостаточность, судороги.

Ранее сообщалось о десятках случаев смерти в результате приема сиропов от кашля индийских производителей в Индонезии, Узбекистане, Гамбии и Камеруне.

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Владимир Заболотских

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