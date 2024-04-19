Российский фармацевтический форум имени Семашко пройдет 14-15 мая 2024 года

Главными темами форума станут острые и наиболее актуальные вопросы, стоящие перед системой здравоохранения и фармацевтической отраслью в современных реалиях. Будут затронуты как проблемы, касающиеся государственного сегмента, так и треки, важные для коммерческого сектора.

На пленарном заседании руководители фармкомпаний будут вести диалог о новой реальности и развитии фармотрасли. Лидеры отрасли обсудят мировые тренды и наметят основные векторы развития отечественной системы здравоохранения. Во второй части пленарного заседания представители государственных профильных ведомств расскажут об уже реализованных и только планируемых мерах господдержки и развитии системы в целом.

В первый день форума будут затронуты темы дистрибуции и аптечного ритейла, производства и доступности безрецептурных препаратов и БАДов для населения, а также связанные с этим вопросы повышения уровня сознательности пациентов через работу с врачебными сообществами, лекарственного обеспечения и мер господдержки производителей.

Второй день форума обещает быть не менее насыщенным. Анализ текущей ситуации, изменений на рынке за последние годы, прогноз развития отрасли – в аналитической сессии с экспертами ведущих маркетинговых агентств. Темы, касающиеся системы госзакупок, ценового регулирования рынка, обеспечения технологического суверенитета будут интересны как отечественным, так и иностранным игрокам рынка.

Отдельными треками будут идти сессии о ситуации на рынке клинических исследований, о цифровизации отрасли и внедрении инновационных технологий в систему здравоохранения, вопросы развития и формирования «цивилизованного» электронного рынка, а также тренды и стратегии фармацевтического маркетинга.

Участников ждет 20+ тематических потоков по ключевым для индустрии вопросам. Предусмотрен максимум возможностей для неформального общения, а также продуктивная работа и качественный отдых. Общение с коллегами и разнообразный формат работы на площадке позволят решить самые разные вопросы в одном месте и в одно время.

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Программа форума, список спикеров и другая информация доступны на сайте.