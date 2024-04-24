Госфармации готовы примерить роль единственного поставщика препаратов в регионах

Модели централизованного лекарственного обеспечения обсудили члены Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) на конференции «Организация совместных контрактных закупок», прошедшей 17 апреля в Екатеринбурге. Оптимальной схемой его участники сочли передачу фармациям функции единственного поставщика в регионах.

Как работают единственные поставщики

Централизованное управление лекарственным обеспечением субъекта строится на базе государственной аптечной сети.

Председатель АГАС, генеральный директор «Нижегородской областной фармации» («НОФ») Павел Ястребов сообщил, что работа единственного поставщика включает обеспечение препаратами лечебного процесса, льготных категорий граждан, по программам «14 ВЗН», вакцинации.

«В федеральной повестке четко обозначен смысл этой работы: это не просто сэкономленные деньги для бюджета, каждый вложенный рубль должен приносить результат для определенного пациента, — рассказал Ястребов. — Приведу пример: в Санкт-Петербурге прошли торги, закуплены препараты на 280 млн руб., сроки годности которых вышли на складе, поскольку потребность была определена неправильно. После этого пришлось опять закупать эти же препараты — так же «эффективно», по 44-ФЗ».

Единственные поставщики должны выводить экономию средств на новый уровень. «Сравниваем отделение неврологии одной районной больницы с другим: какие препараты они применяют, насколько эффективно, а дальше минздравы могут увидеть отложенные результаты для каждого конкретного пациента», — отметил глава АГАС.

Правовой статус

Нормативная база для работы единственного поставщика уже работает или планируется к принятию в нескольких регионах: Якутия, Удмуртия, Тверская, Брянская, Свердловская, Архангельская, Нижегородская области, Ставропольский край, Республика Северная Осетия. Об этом рассказала управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова.

Она считает, что необходимо сформировать единый подход к разработке нормативной базы в регионах. Сейчас единственные поставщики субъектов работают в разных правовых статусах. К примеру, часть из них находится в подчинении региональных минздравов, другие же работают под началом министерств имущественных отношений.

Все больше госсетей готовы взять на себя роль единственного поставщика препаратов в регионах. Директор «Фармации» Свердловской области Андрей Герстнер рассказал, что сеть с 2021 года подключена к проведению совместных закупок. «Из года в год растет число заказчиков, консолидируются объемы и финансовые средства. Однако совместные закупки — это половинчатая мера. Мы должны дальше двигаться в рамках централизации торгов», — считает он.

Законодательная база

Основное изменение в работе единственных поставщиков с 1 июля 2024 года — переход на закупки по Закону № 44-ФЗ. До этого момента фармации использовали нормативную базу Закона № 223-ФЗ.

«НОФ» уже отрабатывает закупки в новом режиме. «Мы не боимся 44-ФЗ, будем закупать по нему. Но нас волнует, в какие сроки будут платить лечебные учреждения, потому что они физически не успевают получить средства за семь дней из системы ОМС. И второй важный момент: Закон № 44-ФЗ не позволяет участникам системы закупок продать излишки препаратов», — рассказал Ястребов.

До сих пор «НОФ» удавалось полностью избегать возникновения в системе просроченных препаратов. Единственный поставщик сразу же вовлекал препараты с истекающим сроком годности в продажу.

«Для того чтобы обеспечить этот оборот, мы держим остатки на складе в объеме 3 млрд руб. Мы ими оперируем, меняя, продавая, перемещая их по заказчикам так, как считаем необходимым», — объяснил Ястребов.

Впрочем, не все единственные поставщики готовы полностью перейти на работу по 44-ФЗ.

Так, «Фармация» Архангельской области заключила контракты с Минздравом и лечебными учреждениями до конца 2024 года, сообщила «ФВ» гендиректор предприятия Екатерина Сташкевич. «Таким образом мы немного перекрываем срок вступления в силу нормы о переходе на Закон № 44-ФЗ. Благодаря заблаговременному планированию у нас есть время подготовиться к этому переходу».

Что нужно для экономии бюджета

Ястребов попросил коллег обратить внимание на ассортиментное планирование. Важный показатель — количество SKU в справочнике предприятия. «Если этой матрицей не управлять, то никакого экономического результата не будет. Владение каждой складской единицей учета — это деньги, — рассказал он. — Когда я шесть лет назад возглавил «Нижегородскую областную фармацию», в ее справочнике было 136 тыс. SKU, тогда как национальный дистрибьютор «Катрен» на центральном московском складе держал 20 тыс. единиц. Королевский институт Швеции, который занимается управлением системой здравоохранения всей страны, оперирует 12 тыс. SKU — им достаточно этого, чтобы вести лечебный процесс и развивать научные исследования».

Эту матрицу нужно отрабатывать с лечебными учреждениями, главными внештатными специалистами Минздрава, отметил эксперт. «Если матрицы не будет — экономии вы не добьетесь, какие бы закупки по каким бы законам вы ни проводили», — резюмировал он.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

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