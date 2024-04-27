Разработчик систем распознавания лиц NtechLab зарегистрировал ИИ для диагностики инсультов

NtechLab получила регудостоверение на СППВР 13 марта 2024 года. Решение позволяет проводить анализ снимков КТ мозга, сделанных в формате DICOM, а также автоматизировать рутинные измерения при диагностике и маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Сервис на основе ИИ разработан в июне 2023 года и тестировался в эксперименте по компьютерному зрению в столичном Центре диагностики и телемедицины. По данным центра, длительность анализа составляет 6,5 минуты, специфичность и точность – 0,93. В перспективе эти параметры намерены сократить до 4,7 минуты, 0,88 и 0,93 соответственно.

По данным СПАРК-Интерфакс, владельцем NtechLab (ООО «Нтех Лаб») является юридическое лицо N-TECH.LAB LTD, зарегистрированное на Кипре. В 2023 году выручка компании составила 708 млн рублей, убыток – более 129 млн рублей. NtechLab является резидентом «Сколково» с 2018 года.

В настоящий момент в московском эксперименте тестируются еще три решения NtechLab – NTechMed MRI Brain (для выявления патологических изменений у пациентов с подозрением на наличие признаков рассеянного склероза на магнитно-резонансных томограммах головного мозга, выполненных в амбулаторных условиях или стационаре), NTechMed Norm Brain (для морфометрии строения головного мозга) и NTechMed CT Brain Complex (для диагностики подозрений на инсульт).

В ноябре 2023 года Росздравнадзор приостановил использование СППВР Botkin.AI, созданного компанией «Интеллоджик», с 2017 года являющейся резидентом «Сколково», в связи с «угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан». Причиной стало то, что в ходе мониторинга надзорный орган обнаружил отклонения в результатах работы IT-решения относительно тех параметров, которые были заявлены изначально.