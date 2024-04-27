Президент ГК «Фармасинтез» вошел в совет директоров фонда «Сколково»

«Исследования и разработка лекарственных препаратов для прорывной терапии социально значимых заболеваний представляют для нас большой интерес. Я убежден, что инновации призваны улучшать качество жизни и решать глобальные проблемы здравоохранения», – заявил Пуния.

Викрам Пуния родился в Индии в 1973 году, окончил школу Birla Public School в городе Пилани. В 1992 году переехал в Россию по программе обмена специалистами между двумя странами. В 2000 году окончил Дальневосточную государственную академию экономики и управления по специальности «финансы и кредит». С 2010 года проживает в Москве. Пуния является владельцем ГК «Фармасинтез», сопредседателем общественной организации «Деловой совет по сотрудничеству с Индией» при Торгово-промышленной палате РФ, а также членом некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» при Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния основал вместе с несколькими акционерами в Иркутске в 1997 году. Ее деятельность направлена на выпуск препаратов. В настоящий момент продуктовый портфель ГК насчитывает до 350 лекарств, более 80% которых входят в перечень ЖНВЛП. По данным СПАРК-Интерфакс, с 2018 года Викрам Пуния стал единоличным владельцем ГК «Фармасинтез», заводы которой расположены в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске.

Инновационный центр «Сколково» создан в 2010-е годы по инициативе Дмитрия Медведева, на тот момент бывшего президентом страны. Для его резидентов установлена нулевая ставка налога на прибыль, также предусмотрен ряд иных льгот. Участники проекта проводят исследования в пяти секторах, одним из которых является фармацевтика. В 2020 году фонд «Сколково» перешел под управление ВЭБ.РФ.

В марте 2024 года Минфин РФ подготовил поправки к закону 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», согласно которым полномочия по регулированию различных видов деятельности могут быть переданы с федерального уровня правительству Москвы. Как указано в проекте, Москва принимает активное участие в развитии центра в финансовом и организационном плане.