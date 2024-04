Суд по интеллектуальным правам отказал Усолье-Сибирскому заводу по делу о «Трекрезане» Участники рынка смогут подать уведомления о начале деятельности в сфере медизделий через «Госуслуги» » НПФ «Аз» вывел на российский рынок китайский безгелиевый МРТ Российский производитель открытых МРТ ЗАО «НПФ «Аз» зарегистрировал 1,5 Тл безгелиевый МРТ i_Vision 1.5T Plus разработки китайской Beijing Wandong Medical Technology. Аппарат сочетает в себе разработки Ningbo и Wandong и, по заявлению производителя, за счет сверхвысокого вакуума и криогенных технологий позволяет обходиться без жидкого гелия, что удешевляет жизненный цикл аппарата. Компания ЗАО «НПФ «Аз» получила регудостоверение на аппарат 9 апреля 2024 года. Магнитно-резонансный томограф i_Vision 1.5T Plus включает в себя сверхпроводящий магнит JXSM1500/03 производства Ningbo Jansen NMR Technology Со, стол пациента и программно-аппаратный комплекс Wandong Medical Technology Co, а также набор катушек для проведения исследования разных частей тела производства Suzhou Zhongzhi Medical Technology. Как утверждает производитель, МРТ – первый высокопольный прибор без применения жидкого гелия в сегменте. Компании удалось объединить высокоэффективные криогенные среды, сверхвысокий вакуум, экстремально адиабатические технологии в одном приборе, которые позволили погрузить магнит в стабильную и однородную среду при экстремально низких температурах, без необходимости применения жидкого гелия. Передача «холодной» энергии происходит при прямом контакте холодной головы и проводника обмотки магнита. Аппарат позволяет проводить клиническое исследование всего тела, включая голову, тело, шейный и поясничный отделы позвоночника, суставы, имеет опцию быстрой визуализации и поддерживает большинство режимов, включая Т1, T2, TI FLAIR, магнито-резонансную ангиографию и другие. Wandong Medical основана в 1955 году и специализируется на визуальной диагностике. Штаб-квартира расположена в парке Чаоян, научном парке Чжунгуаньцунь, а научно-исследовательские и производственные базы – в Пекине и Сучжоу. Продукты компании включают в себя оборудование МРТ, КТ, маммографы и ультразвуковое диагностическое оборудование. Безгелиевый прибор представлен на мировой рынок в 2022 году. По данным отчетности компании, выручка в 2023 году составила $171 млн (1,24 млрд юаней), чистая прибыль – $26,09 млн (188,4 млн юаней). НПФ «Аз» – российский разработчик и производитель низкопольных и открытых МРТ, в линейку аппаратов входят приборы «Аз-300» и «Аз-360» с напряженностью магнитного поля не больше 0,4 Тл. Компания выступает оператором одноименных центров МРТ-исследований. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ЗАО «НПФ «Аз» в 2023 году составила 8,29 млн рублей, чистая прибыль – 2,84 млн рублей. В России безгелиевый МРТ разрабатывают структуры ГК «Росатом». В частности, «Русатом Хэлскеа» (дивизион ГК «Росатом», отвечающий за разработки в области здравоохранения и ядерной медицины) к 2026 году намерен создать серийное производство полностью отечественных высокопольных магнитно-резонансных томографов 1,5 Тл. Проектом предусматривается разработка, проведение испытаний, регистрация готового оборудования в Росздравнадзоре, выход на серийное производство, а также создание центра использования опытного образца МРТ для обучения врачей-радиологов, рассказали Vademecum в компании. Мощность производственной линии, которую планируется открыть к 2026 году, составит до 65 аппаратов МРТ в год. Для производства применят собственные наработки ГК «Росатом» в области сверхпроводящих магнитов. Предполагается, что в МРТ будут использоваться малолитражные криогенные системы, не требующие дозаправки гелием, что позволит не прерывать работу оборудования на перезарядку и снизит стоимость владения аппаратом для конечного пользования. МРТ будет иметь широкую апертуру тоннеля магнитной системы, особое внимание будет уделено безопасности и сервису оборудования, обещают в «Русатом Хэлскеа».

Фото: wandong.com.cn