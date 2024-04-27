Суд по интеллектуальным правам отказал Усолье-Сибирскому заводу по делу о «Трекрезане»

Суд по интеллектуальным правам отказал Усолье-Сибирскому химико-фармацевтическому заводу по делу о предоставлении правовой охраны товарному знаку «Трекрезан». Предприятие не смогло доказать, что название этого препарата для профилактики простуды ассоциируется у потребителя с местом изготовления лекарства.

АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» обратилось в суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 3 июля 2023 года об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Трекрезан». Как следует из картотеки, суд постановил, что для этого нет оснований.

Речь идет о препарате для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Завод в своем заявлении указывал, что между наименованием препарата и названием завода есть устойчивая связь, поэтому потребители воспринимают завод как единственное место производства лекарства. Однако, согласно решению суда, завод не смог доказать такую взаимосвязь в глазах потребителей. Суд также не принял доказательства заявителя о наличии прав на разработку препарата и его коммерческий выпуск до даты приоритета товарного знака.

Кроме того, завод самостоятельно производит и продает препарат «Трекрезолид» — аналог «Трекрезана».

Фото: freepik

Дина Коблова

Таисия Кубрина

pharmvestnik