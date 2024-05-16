Губернатор Калининградской области возглавит Минпромторг РФ

Антон Алиханов в 2008 году окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности «финансы и кредит», в 2010 году – по специальности «юриспруденция». С 2009 по 2010 год он занимал должность специалиста-эксперта юридического отдела в Минюсте Московской области, с 2010 по 2012 год – должность ведущего советника планово-экономического отдела Департамента управления делами Минюста России.

В 2015 году Алиханов стал заместителем директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге. В том же году занял должность зампредседателя правительства Калининградской области, а 6 октября 2016 года Алиханова назначили врио губернатора региона. На этом посту Алиханов был утвержден 29 сентября 2017 года. В сентябре 2022 года его избрали повторно. С 2018 года Алиханов также является членом Генерального совета партии «Единая Россия».

Денис Мантуров занимал пост министра промышленности и торговли с мая 2012 года, а с июля 2022-го – еще и вице-премьера (по совмещению). Депутаты Госдумы 13 мая 2024 года утвердили кандидатуру Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. Теперь пост главы Минпромторга не предполагает совмещения с должностью вице-премьера.

В Минпромторге Мантуров среди прочего отвечал за производство лекарств, фармсубстанций и медизделий, привлечение инвестиций в отрасль и за меры господдержки производителей. В качестве главы ведомства он курировал несколько проектов в этой сфере, такие как «Фарма-2020» (показатели по этой программе достигнуты не были), «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», «Фарма-2030». Кроме того, Мантуров был ответственным за исполнение эксперимента по маркировке медизделий.