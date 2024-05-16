Takeda вложит $2,2 млрд в разработчика вакцины от болезни Альцгеймера

После закрытия сделки AC Immune получит авансовый платеж в размере $100 млн. В случае вывода вакцины на рынок компании направят еще $2,1 млрд. AC Immune имеет право претендовать на 10% дохода от продаж препарата по всему миру.

ACI-24.060 – иммунотерапия, направленная на токсичные формы бета-амилоида, которые способствуют образованию бляшек и прогрессированию болезни Альцгеймера. Разработчики полагают, что препарат может потенциально задерживать или замедлять прогрессирование болезни. Сейчас AC Immune проводит I-II фазы клинических исследований (КИ) ABATE для оценки безопасности, переносимости, иммуногенности и фармакодинамических эффектов вакцины.

После закрытия сделки компании намерены перейти к III фазе КИ за счет увеличения финансирования проекта. Отвечать за завершение исследования ABATE будет AC Immune. Takeda же займется финансированием дальнейших клинических разработок и выводом препарата на мировой рынок.

Еще один препарат, замедляющий течение болезни Альцгеймера, одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) 6 июля 2023 года. Стоимость годовой терапии препарата Leqembi производства Eisai и Biogen составляет $90 тысяч.

Согласно результатам исследований, Leqembi способен замедлить темп ухудшения когнитивных функций по сравнению с плацебо на 27%. Но от его применения возникают беспокоящие ученых побочные эффекты. Старший клинический исследователь Национального института по проблемам старения США Мадхав Тамбисетти в феврале 2024 года отмечал, что препарат влияет на размер мозга, провоцирует отек мозга и возникновение опухолей.

Тогда же фармкомпания Biogen заявила, что откажется от прав собственности на препарат от болезни Альцгеймера Aduhelm (aducanumab). Компания решила перенаправить ресурсы на продвижение Leqembi.

Американская фармкомпания считала, что Aduhelm станет ее главным блокбастером и принесет, при годовой стоимости в $56 тысяч, миллиардную прибыль. Препарат получил от FDA одобрение по упрощенному порядку и статус «прорывной терапии» в июне 2021 года. Сразу после этого три члена консультативного комитета ведомства вышли из его состава из-за несогласия с решением регулятора. Было инициировано внутреннее расследование, выявившее множественные нарушения в процессе одобрения Aduhelm и тесное сотрудничество представителей регулятора с Biogen. Советник FDA в итоге признал одобрение Aduhelm «худшим решением регулятора об одобрении» за все время его существования.