Татьяна Полинская: «Мы в числе лидеров по количеству внеплановых проверок»

В прошлые годы Ростовская область была в лидерах по стране по сумме начисленных штрафов, наложенных на медицинские и фармацевтические организации за административные правонарушения. О том, на что жалуются жители региона и почему штрафы за незаконную продажу «Тропикамида» оказываются неэффективными, в интервью «ФВ» рассказала руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна ПОЛИНСКАЯ.

— Сейчас, когда проверки под мораторием, как оценивается эффективность вашей работы?

— Сегодня основной фокус — это профилактика правонарушений. В прошлом году мы провели 926 консультирований фарморганизаций, совершили 52 профилактических визита, выдали 566 предостережений.

Плановые проверки в 2023 году не проводились из-за моратория, а вот по индикаторам риска в 2023 году было осуществлено 10 проверок.

Думаю, мы в числе лидеров по стране по количеству как заблокированных сайтов (1636 в 2023 году), которые незаконно продают лекарства, так и внеплановых проверок. При этом под блокировку попадают все интернет-страницы, независимо от «привязки» к Ростовской области.

— Часто ли жители Ростовской области жалуются вам?

— Количество жалоб практически не менялось за последние два года. В 2022 году их было 1665, в 2023-м — 1662. Менее 10% из них связаны с оборотом лекарственных средств, а 90% от этого числа касаются работы аптек и фармспециалистов: не тот препарат отпустили, нахамили, предложили более дорогое лекарство и т.д.

Я считаю, что рост числа обращений не всегда говорит о том, что ситуация ухудшается. Это свидетельствует о том, что граждане стали более информированными.

Ростовская область входит в TOP5 регионов страны по открытию аптек: +7% по итогам прошлого года, по данным AlphaRM. На 10 тыс. жителей приходится 6,3 аптеки при среднем показателе по РФ 5,3.

— Согласно решениям арбитражных судов, за I квартал 2023 года в Краснодарском крае средний показатель отпуска «Тропикамида» составил 455 упаковок на одну аптечную организацию, а в Ростовской области за IV квартал 2022-го — 8439 упаковок, то есть чуть ли не в 20 раз больше. Как вы можете это прокомментировать?

— Показатель рассчитывается на основании данных системы МДЛП. Мы брали общее количество упаковок, которые были проданы, и делили на число аптечных организаций, которые их реализуют. Возможно, в соседнем регионе этим ассортиментом занимается большее количество аптек, чем у нас, поэтому средний показатель, соответственно, будет ниже. Мы много лет проводим работу по борьбе с участниками рынка, которые бесконтрольно торгуют препаратами, популярными среди аптечных наркоманов, но полностью искоренить данное явление не удается. Однако за IV квартал 2023 года средний показатель по субъекту уже снизился до 1006 упаковок.

До моратория мы в год приостанавливали действие до 50 лицензий на фармдеятельность. Сейчас это не так просто. Раньше отпуск производился без какого-либо рецепта и на основании этого мы возбуждали административные дела. Теперь же рецепты предъявляют, правда, поддельные: печать стоит одной поликлиники, а в штампе указана другая, или стоит штамп поликлиники, которая либо сменила название, либо была реорганизована/ликвидирована. Приходится делать запросы в лечебные учреждения, работает ли такой врач. Информацию о поддельных рецептах направляем в полицию для принятия мер.

Проблема еще в том, что назначаемые судом штрафы порой несоизмеримы с прибылью, которую аптеки получают на продаже «Тропикамида», «Лирики».

До моратория мы в год приостанавливали действие до 50 лицензий на фармдеятельность. Сейчас это не так просто. Раньше отпуск производился без какого-либо рецепта, и на основании этого мы возбуждали административные дела. Теперь рецепты предъявляют, правда, поддельные.

— Мы с вами коснулись темы местной специфики, но в основном обсудили негативные моменты. А что отличает Ростовскую область от других в хорошем смысле?

— Во-первых, стабильные цены. У нас практически нет жалоб на рост цен на лекарственные препараты. Во-вторых, кадровая обеспеченность. В Ростове-на-Дону есть фармколледж и фармфакультет РостГМУ, так что у нас нет острого дефицита фармспециалистов.

Наконец, мы — ближайшие соседи новых территорий. Помогаем коллегам из недавно образованных территориальных органов Росздравнадзора по Донецкой и Луганской народным республикам.

— Недавно были введены новые индикаторы риска, которые основываются на данных системы МДЛП. При этом фарморганизации, которые добросовестно и своевременно вносят информацию, жалуются, что зачастую сведения «теряются» из выгрузки Росздравнадзора, не соответствуют реальной картине.

— В системе МДЛП бывают сбои, но при обращении в техническую поддержку проблемы решаются.

Система МДЛП — хороший помощник территориального органа Росздравнадзора. На основе данных системы мы направляем предостережения в связи с наличием следующих факторов: несоблюдение требований к минимальному ассортименту лекарственных препаратов; внесение недостоверных сведений о фактическом наличии лекарственных препаратов; нахождение на остатках лекарств с истекшим сроком годности; наличие на остатках либо реализация недоброкачественных или отозванных из обращения лекарств.

ДОСЬЕ Татьяна Алексеевна Полинская, канд. фарм. наук. С 2007-го по 2016 год работала замруководителя Управления Росздравнадзора по Ростовской области, с декабря 2016 года назначена его руководителем. Отличник здравоохранения РФ.

Фото: из личного архива Татьяны Полинской

Екатерина Погонцева

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