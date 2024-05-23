«Круг добра» будет закупать Elevidys от болезни Дюшенна

Elevidys — однократная инфузия для генной терапии МДД, ее производит фармкомпания Sarepta Therapeutics. В России лекарственное средство пока не зарегистрировано. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило его по ускоренной процедуре летом прошлого года. Это одно из самых дорогих лекарств в мире. Стоимость терапии в США составляет 3,2 млн долл.

В ноябре 2023 года стало известно, что генная терапия не смогла достичь первичной контрольной точки в ходе испытаний EMBARK. По основному показателю исследования — функциональной шкале, известной как амбулаторная оценка North Star, пациенты, принимавшие препарат, достигли оценки 2,6 балла по сравнению с 1,9 баллами у тех, кто принимал плацебо. По словам представителей Sarepta, разница не была статистически значимой.

При этом по таким показателям, как скорость, с которой участники могли подняться или пройти десять метров, Elevidys помог участникам исследования улучшить свои показатели.

В феврале 2024 года FDA приняло заявку на расширение показаний SRP-9001, предоставив ей приоритетное рассмотрение. Окончательное решение ожидается 21 июня 2024 года. Также в этом году началось исследование III фазы ENVISION, в котором SRP-9001 оценивается при миодистрофии Дюшенна. Это исследование будет длиться 128 недель.

Фото: «Круг добра»