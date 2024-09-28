AbbVie опубликовала результаты III фазы испытаний препарата от болезни Паркинсона

Американская фармкомпания AbbVie опубликовала результаты III фазы клинических испытаний перорального препарата tavapadon, предназначенного для лечения болезни Паркинсона.

В исследовании TEMPO-1 приняли участие 529 взрослых пациентов в возрасте от 40 до 80 лет с ранней стадией болезни Паркинсона, диагностированной менее трех лет назад. Участников разделили на три группы, две из которых получали лекарственное средство по 5 мг и 15 мг один раз в день на протяжении 26 недель, а третья — плацебо.

У пациентов, получавших tavapadon в той или иной дозировке, наблюдалось статистически значимое улучшение состояния по сравнению с плацебо. Эффективность лекарства определялась на основе Унифицированной шкалы оценки болезни Паркинсона Международного общества расстройств движения (MDS-UPDRS).

У испытуемых из группы плацебо симптомы болезни Паркинсона в среднем ухудшились на 1,8 балла по шкале MDS-UPDRS. В то время как у пациентов, которым давали 5 мг препарата AbbVie, наблюдалось ослабление выраженности заболевания на 9,7 баллов от изначального значения. Для дозировки в 15 мг этот показатель составил 10,2 балла.

Профиль безопасности tavapadon в исследовании TEMPO-1 соответствовал результатам предыдущих клинических испытаний. Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными.

AbbVie планирует представить полные результаты TEMPO-1 на предстоящих медицинских конференциях. Компания также представит результаты III фазы исследования TEMPO-2 к концу этого года.

Tavapadon действует благодаря частичной активации дофаминовых рецепторов D1 и D5, помогая таким образом улучшить передачу дофаминергических сигналов в головном мозге. Это в свою очередь способствует улучшению контроля движений и ослаблению симптомов болезни Паркинсона. Неполное стимулирование D1 и D5 позволяет избежать многих побочных эффектов, характерных для других препаратов-агонистов этих рецепторов.

Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующей гибелью дофаминпродуцирующих нейронов в черной субстанции головного мозга. Потеря дофаминергических нейронов нарушает баланс в базальных ганглиях мозга, что приводит к нарушению контроля движений.

AbbVie получила права на tavapadon в результате приобретения компании Cerevel Therapeutics за 8,7 млрд долл. в 2023 году. Изначальным разработчиком препарата от болезни Паркинсона является Pfizer. В 2018 году фармгигант учредил Cerevel как дочернюю фирму, передав ей права на некоторые разработки, среди которых был и tavapadon.

Фото: abbive.com