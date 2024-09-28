ЕАЭС унифицирует правила маркировки БАД

Совет ЕЭК решил установить унифицированные правила маркировки биодобавок. Государства — члены ЕАЭС смогут сами определять дату введения и этапность маркировки на территории своей страны, уведомляя при этом комиссию не позднее, чем за полгода.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение об установлении унифицированных правил маркировки биологически активных добавок (БАД) в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как сообщили в пресс-службе комиссии, такое предложение поступило от России.

Маркировать намерены широкий перечень пищевой продукции, имеющей действующее свидетельство о государственной регистрации, выданное на БАД. У государств-членов будет право самостоятельно определять дату введения и этапность маркировки продукции средствами идентификации на территории своей страны, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. Так, в каждой стране ЕАЭС будет гарантировано признание средств идентификации других государств, сформированных по унифицированным требованиям.

«Теперь потребитель с использованием системы цифровой маркировки сможет убедиться в подлинности БАД, а также получить достоверную информацию о продукте и его свойствах», — поделился директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Ранее в правительстве обсудили вопрос усиления контроля за рынком БАД. Минпромторгу совместно с системой федеральных органов исполнительной власти и ЦРПТ поручили проработать вопрос введения обязательной маркировки спортивного питания как первого этапа по расширению маркировки товаров на пищевые добавки.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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