Eli Lilly с Aktis Oncology будут разрабатывать радиофармпрепараты против рака

Aktis Oncology заключила соглашение с Eli Lilly на сумму до 1,1 млрд долл. в области разработки противораковых радиофармацевтических препаратов. В рамках сделки Eli Lilly получит права на продукты, созданные с использованием инновационной платформы мини-белков Aktis.

Aktis Oncology заключила соглашение о сотрудничестве с Eli Lilly с целью разработки противораковых радиофармацевтических препаратов. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе.

Aktis получит от нового партнера авансовый платеж в размере 60 млн долл. Также компании будет выплачено до 1,1 млрд долл. по мере создания лекарственных средств, проведения клинических исследований и выведения разработок на коммерческий рынок. В обмен на это Eli Lilly будут принадлежать права на радиофармацевтические продукты, разработанные Aktis.

Aktis Oncology – биотехнологическая компания, специализирующаяся на радиофармацевтических лекарствах для лечения различных солидных опухолей. Ей принадлежит инновационная платформа создания мини-белков, которые используются в онкопрепаратах.

Мини-белки – это небольшие белковые молекулы, которые могут связываться с мишенями, в том числе опухолевыми клетками. Радиоактивные изотопы прикрепляются к мини-белкам. Когда мини-белок находит свою цель (раковую клетку), он доставляет радиоактивный изотоп прямо к ней. Изотоп излучает радиацию, которая уничтожает раковую клетку.

Aktis Oncology отметила, что мини-белки обладают высокой аффинностью (т.е. силой сцепки с другими молекулами, в этом случае с радиоактивными изотопами) и селективностью (т.е. способностью связываться только с определенными целями, в этом случае мини-белки доставляют радиоизотопы только к опухолевых клеткам). Такие свойства снижают побочные эффекты по сравнению с традиционными методами радиотерапии.

Фармгиганты проявляют все больше интереса к радиофармацевтике. В конце 2023 года Bristol-Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о поглощении RayzeBio за 4,1 млрд долл. Купленная компания специализируется в области разработки радиоактивных фармацевтических препаратов (РФП) на основе актиния. Кроме того, в начале мая этого года Novartis приобрела за 1 млрд долл. Mariana Oncology, компанию, разрабатывавшую новаторские радиолигандные терапии против раковых заболеваний.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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