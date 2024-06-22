Сотрудница камчатского Минздрава оставила без лекарств подопечных «Круга добра»

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о халатности в отношении начальницы одного из отделов Минздрава. По данным следствия, сотрудница вовремя не оформила заявки на лекарства для как минимум четырех подопечных «Круга добра».

Начальницу одного из отделов Минздрава Камчатского края подозревают в халатности, повлекшей существенные нарушения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч.1 ст.293 УК РФ). О возбуждении уголовного дела сообщает Следственный комитет по региону.

По информации следствия, после поступления в региональный Минздрав из медицинских учреждений документов на лекарства, чиновница не сформировала заявки и не направила их в фонд «Круг добра». Из-за этого несовершеннолетние пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями, до сих пор остаются без необходимых лекарств.

В краевой прокуратуре уточнили, что речь идет о минимум четырех детях.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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