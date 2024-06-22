Кассация встала на сторону Roche в деле о параллельном импорте реагентов

Российское подразделение международной фармкомпании Roche ООО «Рош Диагностика Рус», как следует из материалов дела, обнаружило поставку через ЕИС в сфере закупок и убедилось, что партия поставленных реагентов не предназначалась для продажи в России и не получала разрешающей маркировки от компании. После этого компания обратилась в арбитражный суд, требуя признать поставленные товары контрафактными, обязать изъять их из оборота и уничтожить, а также запретить предпринимателю вводить в оборот новые партии изделий Roche. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, реагенты были ввезены по параллельному импорту через цепочку посредников в Германии, Польше, Казахстане и России, где они оказались у калининградского поставщика «Медпартс», у которого предприниматель и приобрел реагенты для дальнейшей поставки в медучреждения.

Арбитражный суд Калининградской области и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону Roche, удовлетворив требования российского представительства компании. Предприниматель не согласился с решениями нижестоящих инстанций и обжаловал решение в кассации.

Адвокат ответчика Анатолий Семенов в комментарии изданию «Коммерсантъ» сообщил, что схема параллельного импорта позволила снизить цену контрактов на 25%. «Эти товары никак не могут быть поддельными. Каждый реагент маркирован чипами и штрихкодами, которые считывают биохимические анализаторы. Если бы они были не подлинными, их невозможно было бы установить», – заявил он изданию. В «Рош Диагностика Рус» пояснили, что компания «продолжает осуществлять ввоз на территорию РФ оригинальных медицинских изделий для диагностики in vitro, в целях удовлетворения потребности медицинских организаций России в качественных и безопасных медицинских изделиях при оказании медицинской помощи населению РФ».

Параллельный импорт, то есть ввоз зарубежной продукции без согласия правообладателя, легализован в России в конце марта 2022 года. В Правительстве РФ рассчитывали, что в условиях «внешних ограничений» подобное решение поможет «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них».

В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. Медицинские изделия в указанный перечень не попали. В ведомстве заявляли, что готовы обсуждать возможность включения медизделий в перечень в случае отказа в поставках критического и уникального оборудования, расходных материалов и реагентов, не производящихся в России и «дружественных» странах.

Например, весной 2022 года применение такой меры рассматривалось в отношении рентгеновской пленки, однако иностранные производители возобновили отгрузку изделий в Россию. Осенью того же года Минпромторг предлагал включить в список эндоскопы Olympus, однако после продолжения поставок оборудования мейджора отказался от пополнения перечня продукцией японского бренда.

В мае 2023 года Минпромторг рассматривал возможность включения в параллельный импорт контактных линз после приостановки их отгрузки зарубежными поставщиками из-за введения мер экспортного контроля со стороны Минторга США. «В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», – предупреждали тогда в ведомстве.

Практика Суда по интеллектуальным правам оказалась неоднозначной. Летом 2022 года Суд по интеллектуальным правам в кассационной инстанции отклонил иск японского производителя медоборудования Olympus Corporation. Компания требовала двукратной – в размере 581,6 млн рублей – компенсации с Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) за попытку реализовать партию в 150 единиц медицинского оборудования, ввезенного без разрешения правообладателя. Суд также отказался принять обеспечительные меры в виде запрета на использование товарных знаков японской корпорации. Тяжба с переменным успехом сторон длилась с 2019 года.