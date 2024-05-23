Александр Жестков назвал избыточной норму о запрете рекламы БАД

Союз производителей БАД считает, что полностью запрещать рекламу БАД нет необходимости. Ранее ФАС предложила запретить рекламировать блогерами лекарства, медицинскую технику, биодобавки.

Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков считает инициативу о запрете рекламы БАД избыточной. «Количество нарушений в сфере рекламы биодобавок минимально. Рекламодатели и рекламораспространители четко следуют требованиям действующего законодательства и сложившейся практике. То же касается блогеров. Размещение рекламы обязательно маркируется, что позволяет и так контролировать рекламные сообщения. Таким образом предлагаемая норма представляется избыточной», — заявил «ФВ» Жестков.

В ноябре 2023 года ФАС подготовила проект документа, который предполагает запрет на размещение блогерами рекламы лекарств, медицинской техники, БАД и пищевых добавок.

Ранее АРФП выступила против полного запрета на рекламу блогерами лекарств в интернете, соответствующее письмо направлено в ФАС. Заявители считают, что нововведения ограничат права граждан на получение достоверной информации о возможностях ответственного самолечения.

Это не первая попытка ограничить рекламу блогерами лекарств. В январе 2021 года Госдума отклонила внесенный законопроект, который предполагал запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио. В январе 2023 года депутаты от ЛДПР предложили доработать законопроект о запрете рекламы лекарств и вновь внести его на рассмотрение Госдумы. В июне прошлого года вопрос обсудили на первой Конференции по вопросам ответственного самолечения и его влияния на качество жизни пациентов, организованной Всероссийским союзом пациентов. Участники встречи выразили мнение, что блогеров необходимо привлекать к ответственности за продвижение лекарственных препаратов в социальных сетях.

Фото: фото из архива Жесткова

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