В Копенгагене произошел пожар в здании фармацевтической компании Novo Nordisk

Здание датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk, производителя сверхбыстрого инсулина и препаратов для похудения, загорелось под Копенгагеном в среду, 22 мая.

Масштабный пожар возник утром. Пламя охватило штаб-квартиру компании, расположенной в Бансвэрде под Копенгагеном, – оьб этом сообщила телекомпания TV 2.

Столб дыма от горящего здания был виден за 30 км от очага возгорания. По предварительным данным, пожар возник в вентиляционной шахте.

Пожарные говорят об угрозе распространения огня на соседние здания, при этом отмечается, что одно из горящих зданий “невозможно спасти”. О пострадавших пока не сообщалось.

Пожар в Novo Nordisk — второй за неделю: 6 мая горела производственная площадка предприятия в Калуннборге, где производятся препараты Оzempic и Wegovy, использующихся для лечения диабета и похудения.

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