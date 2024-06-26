В Москве задержана группа подозреваемых в незаконной продаже психотропных веществ в аптеке

В Москве возбудили уголовное дело в отношении сотрудников частной медорганизации, которая незаконно выдавала рецепты на психотропные вещества и продавала в подконтрольных им аптеках. Речь идет о препаратах «Лирика», «Прегабалин» и «Феназепам». Пятерым фигурантам избрали меру пресечения.

Полиция задержала 18 человек за незаконную продажу сильнодействующих препаратов. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, не позднее 23 сентября 2023 года часть сотрудников частной медорганизации объединились в организованную преступную группу. Они незаконно выдавали рецепты на получение психотропных веществ в подконтрольных им аптеках. Следователи установили, что врачи выдавали рецепты без обязательного осмотра пациентов и необходимых медицинских показаний.