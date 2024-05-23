ЦРПТ: спрос на препараты от аллергии вырос на 10% за год

В первом квартале 2024 года жители России приобрели 23,1 млн упаковок антигистаминных лекарств, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За январь – март текущего года общий объем продаж таких препаратов достиг 5,17 млрд рублей (+24%). Эти данные предоставили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

Отмечается, что больше всего увеличился спрос на препараты с содержанием диметиндена, который оказывает антиаллергическое и противозудное действие: в натуральном выражении продажи этих препаратов за год выросли на 18%.

«Аллергия давно перестала быть сезонной проблемой и может беспокоить в течение всего года. Мы фиксируем, что в первом квартале этого года. <…> При этом зудом могут страдать не только аллергики, но и люди с чувствительной кожей», – говорит руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Егор Жаворонков.

Этим объясняется то, что на 15% выросли продажи препаратов с содержанием фексофенадина, применяемого против аллергического ринита. При этом Жаворонков считает, что пик спроса на препараты против аллергии «еще впереди».

Примечательно, что, как заметили аналитики «Честного знака», россияне стали отдавать предпочтение препаратам последнего поколения. Так, средняя цена проданной упаковки увеличилась на 9%, до 237 рублей, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

По числу реализованных упаковок на душу населения лидерство принадлежит Московской области – 2254 упаковки. Следом идут Калининградская область (2167 упаковок), Камчатский край (2049 упаковок), Республика Крым (1971 упаковка) и Смоленская область (1959 упаковок).

В десятку лидеров также вошли Калужская область (1948 упаковок), Пензенская область (1891 упаковка), Воронежская область (1869 упаковок), Санкт-Петербург (1864 упаковки) и Амурская область (1840 упаковок).

gxpnews