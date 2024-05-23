Россия и Китай разработают новые ЛП против резистентных к лечению бактерий

Российский университет «Сириус» в партнерстве с китайским университетом «Джилин» будет искать новые подходы к лечению инфекционных заболеваний, в особенности тех, что не поддаются лечению имеющимися на данный момент препаратами. В результате может появиться новый класс лекарственных препаратов, заявил директор Научного центра трансляционной медицины «Сириуса» Роман Иванов в ходе беседы с РИА Новости.

По его словам, у китайского университета имеется «задел в области доставки лекарств с помощью ферритиновых наночастиц», что позволяет изучать антимикробную активность разработок in vitro и in vivo. Эта технология может быть взята за основу при создании новых препаратов. Результатом может быть «принципиально новый класс лекарственных препаратов», в частности применяемых для лечения инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами синегнойной палочки.

«Изучается возможность применения препарата на основе наночастиц из белка ферритина. Аэробная грамотрицательная бактерия Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) вызывает опасные для жизни острые и хронические инфекции у людей. Особую актуальность имеет поиск новых подходов к лечению вызванных этим возбудителем инфекционных осложнений муковисцидоза, тяжелого наследственного заболевания», – уточнил Иванов.

Он также добавил, что сотрудничество с китайскими партнерами осуществляется в рамках реализации программы «Разработка подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам», осуществляемой на грант Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее Роман Иванов рассказывал, что уже в 2025 году на базе Инновационного научно-технологического центра «Сириус» планируется запустить промышленное производство фармсубстанции отечественного аналога препарата «Эврисди» (рисдиплам), предназначенного для лечения cпинальной мышечной атрофии.

gxpnews