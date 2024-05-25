Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку ЛП для «Круга добра»

Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Для лечения спинальной мышечной атрофии будут закуплены препараты рисдиплам («Эврисди») и нусинерсен (в РФ зарегистрировано два торговых наименования – «Спинраза» и «Лантесенс»), а также селуметиниб («Коселуго»), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа, себелипаза альфа («Канума»), применяемый при дефиците лизосомной кислой липазы, ивакафтор + лумакафтор («Оркамби») для пациентов с муковисцидозом, иммунодепрессант канакинумаб («Иларис»), асфотаза альфа («Стрензик»), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера (в РФ зарегистрировано пять торговых наименований этого препарата: «Растан», «Омнитроп», «Динатроп», «Джинтропин» и «Нордитропин»). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Коселуго», «Карбаглю», «Канума», «Трансларна», «Карзиба», «Такзайро», «Эврисди», «Афинитор» и «Иларис».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл
|5716 г лекарственной формы
|333 082,36
|1 903 898 769,76
|03.06.2024
|2
|Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл
|1765 мл
|868 233,03
|1 532 431 297,95
|14.06.2024
|3
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|29 580 капс. (шт.)
|15 503,40
|458 590 572
|03.06.2024
|4
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|4320 капс. (шт.)
|15 503,40
|66 974 688
|24.05.2024
|5
|Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|43 мл
|554 512,47
|23 844 036,21
|29.05.2024
|6
|Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг
|16 352 табл. (шт.)
|7899,56
|129 173 605,12
|31.05.2024
|7
|Ивакафтор + лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 100 мг
|72 800 табл. (шт.)
|7899,56
|575 087 968
|07.06.2024
|8
|Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ) и/или 6,67 мг (20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл
|19 665 мг действующего вещества
|220
|4 326 300
|29.05.2024
|9
|Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
|210 мл
|46 021,58
|9 664 531,80
|31.05.2024
|10
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл
|86,40 мл
|600 954,20
|51 922 442,88
|31.05.2024