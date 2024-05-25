Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку ЛП для «Круга добра»

Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Для лечения спинальной мышечной атрофии будут закуплены препараты рисдиплам («Эврисди») и нусинерсен (в РФ зарегистрировано два торговых наименования – «Спинраза» и «Лантесенс»), а также селуметиниб («Коселуго»), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа, себелипаза альфа («Канума»), применяемый при дефиците лизосомной кислой липазы, ивакафтор + лумакафтор («Оркамби») для пациентов с муковисцидозом, иммунодепрессант канакинумаб («Иларис»), асфотаза альфа («Стрензик»), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией, соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера (в РФ зарегистрировано пять торговых наименований этого препарата: «Растан», «Омнитроп», «Динатроп», «Джинтропин» и «Нордитропин»). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Коселуго», «Карбаглю», «Канума», «Трансларна», «Карзиба», «Такзайро», «Эврисди», «Афинитор» и «Иларис».