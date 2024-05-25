Цена на российский аналог «Спинразы» будет ниже оригинала на 25%

Российский аналог «Спинразы» будет стоить на 25% дешевле оригинала. Отечественный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) зарегистрирован в апреле. Оригинальный нусинерсен стоит более 5 млн руб.

В Госреестре предельных отпускных цен 23 мая появилась запись о регистрации цены на «Лантесенс» от компании «Генериум». Его стоимость составила 3 854 018,09 руб. Действующее вещество препарата — нусинерсен. Оригинальный препарат выпускает компания Biogen под торговым наименованием «Спинраза», его стоимость — 5 138 690,78 руб. Таким образом, отечественный нусинерсен дешевле на 25%.

Компания Biogen зарегистрировала «Спинразу» для лечения СМА в 2019 году. В 2020 году препарат был включен в список ЖНВЛП. В перечень закупок «Круга добра» нусинерсен был включен в феврале 2021 года. Его поставками для фонда занимался «Фармстандарт» по итогам выигранных аукционов.

В апреле этого года «Генериум» зарегистрировал аналог «Спинразы». Все стадии производства, включая субстанцию, планируется осуществлять в России.

pharmvestnik