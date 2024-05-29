Правительство дополнило требования к получателям грантов на научно-технические разработки

Правительство изменило требования к малому бизнесу для получения грантов на научно-технические разработки. Теперь организации, претендующие на субсидии, не должны являться иноагентами и числиться в перечне экстремистов.

Правительство утвердило постановление № 649 от 23.05.2024 о внесении изменений, касающихся поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений. Речь идет о субсидиях Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (постановление № 554 от 03.05.2019).

Изменения внесли в требования, которым должны соответствовать организации, претендующие на гранты. Так, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурсный отбор, организация должна:

не являться иностранным юрлицом, в том числе офшорной компанией, а также юрлицом, в уставном капитале которых доля участия офшорных компаний превышает 25%;

не получать средства из федерального или местного бюджетов, а также бюджета субъектов РФ на разработку проектов в научно-технической сфере;

не находиться в перечнях организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями или террористами;

не являться иностранным агентом;

не находиться в перечне организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik